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Главная Спорт У Реброва был роман с Ани Лорак: Сичкарь рассказала об их истории любви

У Реброва был роман с Ани Лорак: Сичкарь рассказала об их истории любви

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2026 21:54
Бывшая жена Ващука раскрыла подробности романа Лорак и Реброва
Сергей Ребров и Ани Лорак. Фото: УАФ/instagram.com/anilorak

Бывшая жена экс-защитника киевского "Динамо" и сборной Украины Владислава Ващука Маргарита Сичкарь обнародовала подробности личной жизни экс-игрока и тренера Сергея Реброва. По ее словам, в начале 2000-х у тренера был роман с певицей Ани Лорак.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на слова Маргариты Сичкарь в интервью Дмитрию Гордону.

Что рассказала Сичкарь о Реброве и Лорак

Маргарита Сичкарь заявила, что между Ребровым и Лорак были настоящие чувства. По ее словам, певица даже посвятила футболисту песню "Мрій про мене".

Впрочем, эти отношения так и не переросли в брак. На тот момент Ребров был женат на Людмиле, которая, по словам Сичкарь, поставила ему ультиматум.

Она утверждает, что жена заявила футболисту: если он уйдет из семьи, то больше не увидит сына. Именно из-за этого, по словам Сичкарь, Ребров решил остаться в семье.

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Сичкарь также отметила, что впоследствии брак Реброва все равно распался.

Кроме того, по ее словам, продюсер Ани Лорак Юрий Фальоса якобы лично звонил Людмиле и просил отпустить мужа, поскольку, как он утверждал, влюбленные хотели быть вместе.

"Они же любят друг друга", — процитировала Сичкарь слова Фальосы.

Сергей Ребров и Ани Лорак публично не комментировали эти утверждения.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что сестры-близнецы из Португалии стали настоящей сенсацией чемпионата мира 2026 года, а одна из них является возлюбленной футболиста национальной сборной.

Также Новини.LIVE писал, что капитан одной из сборных-участниц чемпионата мира оказался в центре громкого скандала после обвинений в изнасиловании переводчицы.

Ани Лорак Сергей Ребров Маргарита Сичкарь
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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