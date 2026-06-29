Бывшая жена Ващука раскрыла подробности романа Лорак и Реброва

У Реброва был роман с Ани Лорак: Сичкарь рассказала об их истории любви
Бывшая жена экс-защитника киевского "Динамо" и сборной Украины Владислава Ващука Маргарита Сичкарь обнародовала подробности личной жизни экс-игрока и тренера Сергея Реброва. По ее словам, в начале 2000-х у тренера был роман с певицей Ани Лорак.
Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на слова Маргариты Сичкарь в интервью Дмитрию Гордону.
Что рассказала Сичкарь о Реброве и Лорак
Маргарита Сичкарь заявила, что между Ребровым и Лорак были настоящие чувства. По ее словам, певица даже посвятила футболисту песню "Мрій про мене".
Впрочем, эти отношения так и не переросли в брак. На тот момент Ребров был женат на Людмиле, которая, по словам Сичкарь, поставила ему ультиматум.
Она утверждает, что жена заявила футболисту: если он уйдет из семьи, то больше не увидит сына. Именно из-за этого, по словам Сичкарь, Ребров решил остаться в семье.
Сичкарь также отметила, что впоследствии брак Реброва все равно распался.
Кроме того, по ее словам, продюсер Ани Лорак Юрий Фальоса якобы лично звонил Людмиле и просил отпустить мужа, поскольку, как он утверждал, влюбленные хотели быть вместе.
"Они же любят друг друга", — процитировала Сичкарь слова Фальосы.
Сергей Ребров и Ани Лорак публично не комментировали эти утверждения.
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