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Головна Спорт У Реброва був роман з Ані Лорак: Січкар розповіла про їх історію кохання

У Реброва був роман з Ані Лорак: Січкар розповіла про їх історію кохання

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2026 21:54
Колишня дружина Ващука розкрила подробиці роману Лорак і Реброва
Сергій Ребров та Ані Лорак. Фото: УАФ/instagram.com/anilorak

Колишня дружина ексзахисника київського "Динамо" та збірної України Владислава Ващука Маргарита Січкар оприлюднила подробиці особистого життя ексгравця та тренера Сергія Реброва. За її словами, на початку 2000-х наставник мав роман зі співачкою Ані Лорак.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на слова Маргарити Січкар в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Що розповіла Січкар про Реброва та Лорак

Маргарита Січкар заявила, що між Ребровим та Лорак були справжні почуття. За її словами, співачка навіть присвятила футболісту пісню "Мрій про мене".

Втім, ці стосунки так і не переросли у шлюб. На той момент Ребров був одружений з Людмилою, яка, за словами Січкар, поставила йому ультиматум.

Вона стверджує, що дружина заявила футболісту: якщо він піде з родини, то більше не побачить сина. Саме через це, за словами Січкар, Ребров вирішив залишитися в сім'ї.

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Січкар також зазначила, що згодом шлюб Реброва все одно розпався.

Крім того, за її словами, продюсер Ані Лорак Юрій Фальоса нібито особисто телефонував Людмилі та просив відпустити чоловіка, оскільки, як він стверджував, закохані хотіли бути разом.

"Вони ж люблять один одного", — процитувала Січкар слова Фальоси.

Сергій Ребров та Ані Лорак публічно не коментували ці твердження.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що сестри-близнючки з Португалії стали справжньою сенсацією чемпіонату світу 2026 року, а одна з них є коханою футболіста національної збірної.

Також Новини.LIVE писав, що капітан однієї зі збірних-учасниць мундіалю опинився в центрі гучного скандалу після звинувачень у зґвалтуванні перекладачки.

Ані Лорак Сергій Ребров Маргарита Січкар
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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