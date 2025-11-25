Шовковский не уйдет из Динамо — инсайд Вацка о ситуации в клубе

Александр Шовковский. Фото: "Динамо" Киев

Наиболее актуальный вопрос этой недели в украинском футболе — возможное увольнение главного тренера киевского "Динамо" Александра Шовковского. Команда умудрилась с этим наставником установить антирекорд — три поражения подряд в чемпионате Украины.

Относительно положения Шовковского в "Динамо" высказался известный блогер, комментатор и инсайдер Виктор Вацко.

По словам Вацко, различные источники в "Динамо" утверждают, что Шовковский не рассматривает вариант увольнения с должности, несмотря на давление и критику после нестабильных результатов команды.

Как отметил журналист, Шовковскому пока кажется, что вокруг него сформирована недружественная среда, где все стремятся "подсидеть" его.

Подобные настроения тренера описали по меньшей мере пять человек, которых журналист называет интегрированными в структуру клуба или приближенными к нему.

Вацко подчеркивает, что имеющиеся данные позволяют ему сделать вывод, что увольнения Шовковского в ближайшее время ожидать не стоит.

