Видео

У Шовковского могла начаться паранойя — он никому не доверяет

У Шовковского могла начаться паранойя — он никому не доверяет

Ua ru
Дата публикации 25 ноября 2025 16:51
обновлено: 16:51
Шовковский не уйдет из Динамо — инсайд Вацка о ситуации в клубе
Александр Шовковский. Фото: "Динамо" Киев

Наиболее актуальный вопрос этой недели в украинском футболе — возможное увольнение главного тренера киевского "Динамо" Александра Шовковского. Команда умудрилась с этим наставником установить антирекорд — три поражения подряд в чемпионате Украины.

Относительно положения Шовковского в "Динамо" высказался известный блогер, комментатор и инсайдер Виктор Вацко.

Шовковский не планирует уходить из "Динамо"

По словам Вацко, различные источники в "Динамо" утверждают, что Шовковский не рассматривает вариант увольнения с должности, несмотря на давление и критику после нестабильных результатов команды.

Как отметил журналист, Шовковскому пока кажется, что вокруг него сформирована недружественная среда, где все стремятся "подсидеть" его.

Подобные настроения тренера описали по меньшей мере пять человек, которых журналист называет интегрированными в структуру клуба или приближенными к нему.

Вацко подчеркивает, что имеющиеся данные позволяют ему сделать вывод, что увольнения Шовковского в ближайшее время ожидать не стоит.

Напомним, ранее экс-вратарь "Динамо" Денис Бойко объяснил, почему футболисты клуба виноваты в поражениях.

Также ранее глава УАФ Андрей Шевченко высказался о предстоящих матчах сборной Украины в отборе ЧМ-2026.

Российский вратарь Матвей Сафонов обсудил свое будущее во французском "ПСЖ".

футбол Динамо УПЛ Александр Шовковский Виктор Вацко
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
