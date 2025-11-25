Шовковський не піде з Динамо — інсайд Вацка про ситуацію в клубі

Олександр Шовковський. Фото: "Динамо" Київ

Найбільш актуальне питання цього тижня в українському футболі — можливе звільнення головного тренера київського "Динамо" Олександра Шовковського. Команда примудрилася з цим наставником встановити антирекорд — три поразки підряд у чемпіонаті України.

Стосовно становища Шовковського в "Динамо" висловився відомий блогер, коментатор та інсайдер Віктор Вацко.

Шовковський не планує йти з "Динамо"

За словами Вацка, різні джерела в "Динамо" стверджують, що Шовковський не розглядає варіант звільнення з посади, попри тиск та критику після нестабільних результатів команди.

Як зазначив журналіст, Шовковському наразі здається, що навколо нього сформовано недружнє середовище, де всі прагнуть "підсидіти" його.

Подібні настрої тренера описали щонайменше п’ятеро людей, яких журналіст називає інтегрованими у структуру клубу або наближеними до нього.

Вацко підкреслює, що наявні дані дозволяють йому зробити висновок, що звільнення Шовковського найближчим часом очікувати не варто.

