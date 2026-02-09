Видео
Україна
Главная Спорт УАФ назначила нового главного тренера сборной Украины по футболу

УАФ назначила нового главного тренера сборной Украины по футболу

Ua ru
Дата публикации 9 февраля 2026 16:32
Женскую сборную Украины возглавила Ия Андрущак - решение исполкома УАФ
Ия Андрущак. Фото: УАФ

Украинская ассоциация футбола приняла важное кадровое решение в женской сборной Украины. Команда получила нового главного тренера.

Наставницей женской сборной Украины стала Ия Андрущак, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на УАФ.

Читайте также:

Новый тренер сборной Украины

В Доме футбола в Киеве на заседании исполкома назначили Андрущак новым главным тренером женской национальной сборной Украины.

Специалисту 38 лет. В прошлом она выступала за женскую сборную Украины на позиции полузащитницы, проведя 58 матчей и забив два мяча.

На этом посту Андрущак сменила Владимира Пятенко, который по личным причинам покинул команду в январе после завершения контракта.

В тренерской карьере Андрущак уже имеет заметный опыт. В 2023-2024 годах она работала с мужской командой "Ворскла" U-19, став первой женщиной в Украине, которая возглавила мужскую команду.

В 2025 году специалиста назначили главным тренером женской команды "Ворсклы".

Напомним, МИД Украины высказалось о скандальном инциденте с Михаилом Мудриком.

Украинская молодая спортсменка на Олимпиаде-2026 использует инвентарь старшей сестры.

назначение футбол Сборная Украины по футболу тренер Ия Андрущак
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
