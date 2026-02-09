Відео
Головна Спорт УАФ призначила нового головного тренера збірної України з футболу

УАФ призначила нового головного тренера збірної України з футболу

Ua ru
Дата публікації: 9 лютого 2026 16:32
Жіночу збірну України очолила Ія Андрущак — рішення виконкому УАФ
Ія Андрущак. Фото: УАФ

Українська асоціація футболу ухвалила важливе кадрове рішення в жіночій збірній України. Команда отримала нового головного тренера.

Наставницею жіночої збірної України стала Ія Андрущак, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на УАФ.

Новий тренер збірної України

У Будинку футболу в Києві на засіданні виконкому призначили Андрущак новою головною тренеркою жіночої національної збірної України.

Фахівчині 38 років. У минулому вона виступала за жіночу збірну України на позиції півзахисниці, провівши 58 матчів і забивши два м’ячі.

На цій посаді Андрущак змінила Володимира Пятенка, який з особистих причин залишив команду в січні після завершення контракту.

У тренерській кар’єрі Андрущак уже має помітний досвід. У 2023–2024 роках вона працювала з чоловічою командою "Ворскла" U-19, ставши першою жінкою в Україні, яка очолила чоловічу команду.

У 2025 році фахівчиню призначили головним тренером жіночої команди "Ворскли".

призначення футбол Збірна України з футболу тренер Ія Андрущак
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
