Жіночу збірну України очолила Ія Андрущак — рішення виконкому УАФ

Ія Андрущак. Фото: УАФ

Українська асоціація футболу ухвалила важливе кадрове рішення в жіночій збірній України. Команда отримала нового головного тренера.

Наставницею жіночої збірної України стала Ія Андрущак, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на УАФ.

Реклама

Читайте також:

Новий тренер збірної України

У Будинку футболу в Києві на засіданні виконкому призначили Андрущак новою головною тренеркою жіночої національної збірної України.

Фахівчині 38 років. У минулому вона виступала за жіночу збірну України на позиції півзахисниці, провівши 58 матчів і забивши два м’ячі.

На цій посаді Андрущак змінила Володимира Пятенка, який з особистих причин залишив команду в січні після завершення контракту.

У тренерській кар’єрі Андрущак уже має помітний досвід. У 2023–2024 роках вона працювала з чоловічою командою "Ворскла" U-19, ставши першою жінкою в Україні, яка очолила чоловічу команду.

У 2025 році фахівчиню призначили головним тренером жіночої команди "Ворскли".

Нагадаємо, МЗС України висловилось про скандальний інцидент з Михайлом Мудриком.

Українська молода спортсменка на Олімпіаді-2026 використовує інвентар старшої сестри.