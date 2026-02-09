УАФ витратила майже 20 млн євро за рік — Шевченко оприлюднив звіт

Андрій Шевченко. Фото: УАФ

Українська асоціація футболу (УАФ) минулого року витратила майже 20 млн євро. Ці кошти повністю покрили всі потреби організації.

Про витрати УАФ розповів президент асоціації Андрій Шевченко під час пресконференції в Києві, передає портал Новини.LIVE.

Скільки грошей витратили УАФ та Шевченко

Загальні витрати УАФ у 2025 році склали 19,3 млн євро, що еквівалентно 907 млн гривень.

Найбільша стаття видатків припала на збірні. На національну команду України було спрямовано 2,9 млн євро. Ще 4,1 млн євро пішло на юнацькі та молодіжні збірні, жіночий футбол і дитячо-юнацький напрям.

На розвиток масового футболу, соціальні проєкти та підтримку регіонів УАФ витратила 1,6 млн євро. Робота асоціації, органів управління та комітетів обійшлася у 2,3 млн євро.

Утримання Будинку футболу та супутні адміністративні витрати склали 3,8 млн євро. На окремі проєкти було виділено 0,6 млн євро.

Значна частина бюджету пішла на арбітраж: навчання арбітрів, роботу комітету арбітрів і забезпечення суддівства — 3,2 млн євро. Окремо 0,8 млн євро було спрямовано через Міністерство молоді та спорту.

Фінансовий звіт УАФ за 2025 рік охопив усі ключові напрями діяльності асоціації — від збірних і арбітражу до розвитку футболу в регіонах.

