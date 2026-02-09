УАФ потратила почти 20 млн евро за год — Шевченко обнародовал отчет

Андрей Шевченко. Фото: УАФ

Украинская ассоциация футбола (УАФ) в прошлом году потратила почти 20 млн евро. Эти средства полностью покрыли все потребности организации.

О расходах УАФ рассказал президент ассоциации Андрей Шевченко во время пресс-конференции в Киеве, передает портал Новини.LIVE.

Сколько денег потратили УАФ и Шевченко

Общие расходы УАФ в 2025 году составили 19,3 млн евро, что эквивалентно 907 млн гривен.

Самая большая статья расходов пришлась на сборные. На национальную команду Украины было направлено 2,9 млн евро. Еще 4,1 млн евро ушло на юношеские и молодежные сборные, женский футбол и детско-юношеское направление.

На развитие массового футбола, социальные проекты и поддержку регионов УАФ потратила 1,6 млн евро. Работа ассоциации, органов управления и комитетов обошлась в 2,3 млн евро.

Содержание Дома футбола и сопутствующие административные расходы составили 3,8 млн евро. На отдельные проекты было выделено 0,6 млн евро.

Значительная часть бюджета ушла на арбитраж: обучение арбитров, работу комитета арбитров и обеспечение судейства — 3,2 млн евро. Отдельно 0,8 млн евро было направлено через Министерство молодежи и спорта.

Финансовый отчет УАФ за 2025 год охватил все ключевые направления деятельности ассоциации — от сборных и арбитража до развития футбола в регионах.

