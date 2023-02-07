УАФ пожаловалась в Федерацию футбола Испании из-за Романа Зозули

Болельщики оскорбляют украинца во время матчей

Украинская ассоциация футбола (УАФ) направила письмо в адрес президента Королевской испанской футбольной федерации Луиса Рубиалеса. В нем содержится просьба провести расследование в отношении испанских болельщиков, которые во время матчей оскорбляют украинского форварда Романа Зозулю.

О деталях послания сообщает официальный сайт УАФ.

Украинские футбольные чиновники отреагировали на обструкцию, которой подвергается в Испании форвард местной футбольной команды "Райо Махадаонда" Роман Зозуля. Во время матчей болельщики его оскорбляют и называют "фашистом".

УАФ требует исправить ситуацию с Зозулей

"Мы озабочены инцидентом, произошедшим в Примера Дивизион РФЕФ, а именно — оскорбительными возгласами не только со стороны фан-сектора, но и от обычных болельщиков. Возгласы с трибун "путин вас победит!", "Мы за путина!", "Зозуля — нацист!" даже привели к остановке игры на полторы минуты главным арбитром матча", — гласит текст заявления УАФ.

Луису Рубиалесу напомнили о том, что ПАСЕ признала россию террористическим государством. При этом парламентская ассамблея НАТО признала эту страну и ее режим террористическими. Существует резолюция, призывающая к созданию специального трибунала для привлечения режима к ответственности за ужасные военные преступления. Так же поступил ряд парламентов европейских стран, таких как Польша, Чехия, Эстония.

"Весь цивилизованный мир подразумевает суть процессов и поддерживает Украину. Испания, как страна, также поддерживает наше государство с первых дней войны, и мы это очень ценим.

Мы доводим этот случай до вашего сведения с настоятельной просьбой провести расследование и принять меры, такие как дисциплинарные санкции — настолько суровые, насколько предусматривают соответствующие положения регламентов", — написали в УАФ.

Напомним, гражданская супруга португальского футболиста Криштиану Роналду спровоцировала скандальный инцидент. Джорджина Родригес нарушила закон о приличии в Саудовской Аравии.

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