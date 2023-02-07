УАФ поскаржилася у Федерацію футболу Іспанії через Романа Зозулю

Уболівальники ображають українця під час матчів

Українська асоціація футболу (УАФ) надіслала листа на адресу президента Королівської іспанської футбольної федерації Луїса Рубіалеса. У ньому міститься прохання провести розслідування щодо іспанських уболівальників, які під час матчів ображають українського форварда Романа Зозулю.

Про деталі листа повідомляє офіційний сайт УАФ.

Українські футбольні чиновники відреагували на обструкцію, яку зазнає в Іспанії форвард місцевої футбольної команди "Райо Махадаонда" Роман Зозуля. Під час матчів уболівальники його ображають та називають "фашистом".

УАФ вимагає виправити ситуацію із Зозулею

"Ми стурбовані інцидентом, що стався в Прімері Дивізіон РФЄФ, а саме — образливими вигуками не тільки з боку фан-сектору, а й від звичайних уболівальників. Вигуки з трибун "путін вас переможе!", "Ми за Путіна!", "Зозуля — нацист!" навіть призвели до зупинки гри на півтори хвилини головним арбітром матчу", — говорить текст заяви УАФ.

Луїсу Рубіалесу нагадали про те, що ПАРЄ визнала росію терористичною державою. При цьому парламентська асамблея НАТО визнала цю країну та її режим терористичними. Існує резолюція, яка закликає до створення спеціального трибуналу задля притягнення режиму до відповідальності за жахливі воєнні злочини. Також надійшла низка парламентів європейських країн, таких як Польща, Чехія, Естонія.

"Весь цивілізований світ має на увазі суть процесів та підтримує Україну. Іспанія, як країна, також підтримує нашу державу з перших днів війни, і ми це дуже цінуємо.

Ми доводимо цей випадок до вашого відома з наполегливим проханням провести розслідування та вжити заходів, таких як дисциплінарні санкції — настільки суворі, наскільки передбачають відповідні положення регламентів", — написали в УАФ.

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