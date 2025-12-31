Уайлдер против Усика - последний шанс американца спасти карьеру

Александр Усик. Фото: Reuters

Велика вероятность, что бывший чемпион мира из США Деонтей Уайлдер свой последний бой проведет против Александра Усика. Этот поединок станет для американца последним шансом сохранить карьеру.

О последнем шансе для Уайлдера в эфире YouTube -канала Boxing Social рассказал аналитик Гарет Дэвис.

Деонтей Уайлдер. Фото: instagram.com/bronzebomber

Уайлдеру можно завершать карьеру, если не победит Усика

По мнению Дэвиса, фаворитом в этом противостоянии является Усик. Аналитик признал, что Уайлдер и в дальнейшем обладает исключительной нокаутирующей силой, а один точный удар может кардинально изменить ход поединка. В то же время он отметил, что украинец способен нейтрализовать эту угрозу благодаря движению на ногах, контролю дистанции и боксерскому интеллекту.

Дэвис подчеркнул, что выбор Уайлдера как потенциального соперника является осознанным шагом Усика. По его словам, украинец стремится завершить эпоху великих боев поединком с именитым оппонентом, который останется в истории супертяжелого веса. Именно таким боксером аналитик считает Уайлдера, учитывая его многолетнее владение титулом WBC и знаковую трилогию с Тайсоном Фьюри.

Отдельно Дэвис вспомнил Энтони Джошуа, отметив, что их очный бой с Уайлдером так и не состоялся. Впрочем, по его мнению, в случае громкой победы американца над Усиком этот поединок может снова оказаться на повестке дня.

Напомним, что Энтони Джошуа после ДТП получил слова поддержки от Александра Усика и Джейка Пола.

Также к британцу обратился легендарный украинец Владимир Кличко.