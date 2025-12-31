Вайлдер проти Усика — останній шанс американця врятувати кар’єру

Олександр Усик. Фото: Reuters

Велика ймовірність, що колишній чемпіон світу із США Деонтей Вайлдер свій останній бій проведе проти Олександра Усика. Цей поєдинок стане для американця останнім шансом зберегти кар'єру.

Про останній шанс для Вайлдера в ефірі YouTube -каналу Boxing Social розповів аналітик Гарет Девіс.

Деонтей Вайлдер. Фото: instagram.com/bronzebomber

Вайлдеру можна завершувати кар'єру, якщо не переможе Усика

На думку Девіса, фаворитом у цьому протистоянні є Усик. Аналітик визнав, що Вайлдер і надалі володіє винятковою нокаутуючою силою, а один точний удар може кардинально змінити хід поєдинку. Водночас він наголосив, що українець здатен нейтралізувати цю загрозу завдяки руху на ногах, контролю дистанції та боксерському інтелекту.

Девіс підкреслив, що вибір Вайлдера як потенційного суперника є усвідомленим кроком Усика. За його словами, українець прагне завершити епоху великих боїв поєдинком з іменитим опонентом, який залишиться в історії надважкої ваги. Саме таким боксером аналітик вважає Вайлдера, з огляду на його багаторічне володіння титулом WBC та знакову трилогію з Тайсоном Ф’юрі.

Окремо Девіс згадав Ентоні Джошуа, зазначивши, що їхній очний бій із Вайлдером так і не відбувся. Втім, на його думку, у разі гучної перемоги американця над Усиком цей поєдинок може знову опинитися на порядку денному.

Нагадаємо, що Ентоні Джошуа після ДТП отримав слова підтримки від Олександра Усика та Джейка Пола.

Також до британця звернувся легендарний українець Володимир Кличко.