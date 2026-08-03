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Главная Спорт УЕФА оштрафовал ЛНЗ за проявленный расизм и дискриминацию на трибунах

УЕФА оштрафовал ЛНЗ за проявленный расизм и дискриминацию на трибунах

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2026 16:47
ЛНЗ получил штраф и запрет на посещение трибун от УЕФА после матча с Гентом
Болельщики ЛНЗ и матч ЛНЗ — "Гент". Фото: пресс-служба ЛНЗ. Фотоколлаж: Новини.LIVE

Черкасский ЛНЗ, несмотря на вылет из еврокубков, получил еще и серьезное наказание, которое отразится на клубном бюджете. Команда была наказана за поведение болельщиков в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций против "Гента", который состоялся в Польше и завершился ничьей 0:0.

Украинский клуб оштрафовали и наказали частичным закрытием стадиона, сообщил портал Новини.LIVE.

ЛНЗ — "Гент"
Игроки ЛНЗ перед первой игрой с "Гентом". Фото: ЛНЗ

ЛНЗ наказали за поведение болельщиков в еврокубках

Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА оштрафовал ЛНЗ на 10 тысяч евро за "расистское и/или дискриминационное поведение" части болельщиков во время домашнего матча. Помимо финансового наказания, клуб обязали частично закрыть стадион на следующем домашнем матче в еврокубках.

Санкция о закрытии трибун носит условный характер. Решение предусматривает закрытие секторов, которые вместе с прилегающими местами составляют 10% общей вместимости арены, но оно вступит в силу только в том случае, если в течение следующих двух лет ЛНЗ не допустит аналогичных нарушений.

Также УЕФА вынес клубу официальное предупреждение за несоблюдение минимальных медицинских требований из-за отсутствия необходимого медицинского персонала во время предматчевых тренировок за день до игры.

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Отметим, что ЛНЗ дважды сыграл с "Гентом" 0:0 и уступил лишь в серии пенальти.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что греческий "Олимпиакос" решил не продлевать сотрудничество с Романом Яремчуком после завершения сезона.

Также Новини.LIVE писал, что Андрей Шевченко прекратил общение с частью своих бывших партнеров по "Милану" из-за их позиции относительно сотрудничества с Россией.

УЕФА болельщики ЛНЗ
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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