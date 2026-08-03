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Головна Спорт УЄФА оштрафував ЛНЗ за почутий расизм та дискримінацію на трибунах

УЄФА оштрафував ЛНЗ за почутий расизм та дискримінацію на трибунах

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2026 16:47
ЛНЗ отримав штраф і дискваліфікацію трибун від УЄФА після матчу з Гентом
Уболівальники ЛНЗ та матч ЛНЗ — "Гент". Фото: пресслужба ЛНЗ Фотоколаж: Новини.LIVE

Черкаський ЛНЗ попри виліт з єврокубків отримав ще й серйозне покарання, яке позначиться на клубному бюджеті. Команду було покарано за поведінку уболівальників у першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти "Гента", який відбувся в Польщі та завершився нічиєю 0:0.

Український клуб оштрафували та покарали частковим закриттям стадіону, повідомив портал Новини.LIVE.

ЛНЗ — "Гент"
Гравці ЛНЗ перед першою грою з "Гентом". Фото: ЛНЗ

ЛНЗ покарали за поведінку фанатів у єврокубках

Контрольно-дисциплінарний комітет УЄФА оштрафував ЛНЗ на 10 тисяч євро через "расистську та/або дискримінаційну поведінку" частини уболівальників під час домашнього поєдинку. Крім фінансового покарання, клуб зобов'язали частково закрити стадіон на наступному домашньому матчі в єврокубках.

Санкція про закриття трибун має умовний характер. Рішення передбачає закриття секторів, які разом із прилеглими місцями становлять 10% загальної місткості арени, але воно набуде чинності лише тоді, якщо упродовж наступних двох років ЛНЗ не допустить аналогічних порушень.

Також УЄФА виніс клубу офіційне попередження за недотримання мінімальних медичних вимог через відсутність необхідного медичного персоналу під час передматчевих тренувань за день до гри.

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Зазначимо, що ЛНЗ двічі зіграв із "Гентом" 0:0 та поступився лише в серії пенальті.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що грецький "Олімпіакос" вирішив не продовжувати співпрацю з Романом Яремчуком після завершення сезону.

Також Новини.LIVE писав, що Андрій Шевченко припинив спілкування з частиною своїх колишніх партнерів по "Мілану" через їхню позицію щодо співпраці з Росією.

УЄФА вболівальники ЛНЗ
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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