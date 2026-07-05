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Главная Спорт Украина разгромила Данию в заключительном матче первого этапа отборочного турнира к ЧМ-2027

Украина разгромила Данию в заключительном матче первого этапа отборочного турнира к ЧМ-2027

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2026 19:55
Украина разгромила Данию и вышла во второй этап отбора на ЧМ-2027
Матч Дания — Украина. Фото: ФБУ

Сборная Украины по баскетболу успешно завершила первый этап квалификации чемпионата мира-2027. Команда Айнарса Багатскиса на выезде уверенно обыграла Данию со счетом 99:69 и заняла второе место в своей группе.

О победе Украины сообщил портал Новини.LIVE.

Михайлюк набрал 30 очков

Хозяева активно начали встречу и выиграли первую четверть со счетом 25:22. Однако уже в середине второй десятиминутки украинцы полностью перехватили инициативу.

Переломным стал рывок сборной Украины 27:6 в конце второй четверти. В целом этот игровой отрезок команда Айнарса Багатскиса выиграла со счетом 31:12 и ушла на большой перерыв, имея преимущество в 16 очков.

После перерыва украинцы полностью контролировали ход игры. Тренерский штаб активно использовал ротацию, задействовав почти всех баскетболистов, а преимущество "сине-желтых" постепенно выросло до 21 очка в третьей четверти и до 33 — в четвертой.

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Самым результативным игроком матча стал Святослав Михайлюк, набравший 30 очков, реализовав шесть из десяти трехочковых бросков. Также он записал на свой счет четыре подбора и пять результативных передач. Удачный матч провел и Александр Ковляр, который набрал девять очков, сделал семь подборов и отдал восемь результативных передач.

Благодаря этой победе сборная Украины завершила первый этап отбора на чемпионат мира-2027 на втором месте в группе с результатом четыре победы и два поражения. Команда Багатскиса дважды уступила только сборной Испании.

Дания — Украина — 69:99 (25:22, 12:31, 19:24, 13:22)

Украина: Ковляр — 9 + 7 подборов + 8 передач, Михайлюк — 30 + 4 подбора + 5 передач, Ткаченко — 9, Бобров — 13, Скапинцев — 8 + 6 подборов; Кобзистый — 9, Кличко — 9, Тиртишник — 6, Лукашов — 2, Войналович — 2, Сипало — 2.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что сборная Франции благодаря единственному голу Килиана Мбаппе одержала победу над Парагваем, а Марокко без шансов переиграло Канаду в матче чемпионата мира-2026.

Также Новини.LIVE писал, что один из самых известных вратарей оказался в эпицентре скандала на чемпионате мира-2026 после своего громкого поступка.

Дания Святослав Михайлюк ЧМ-2027 (баскетбол)
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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