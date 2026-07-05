Україна розгромила Данію та вийшла до другого етапу відбору на ЧС-2027

Матч Данія — Україна. Фото: ФБУ

Збірна України з баскетболу успішно завершила перший етап кваліфікації чемпіонату світу-2027. Команда Айнарса Багатскіса на виїзді впевнено переграла Данію з рахунком 99:69 та посіла друге місце у своїй групі.

Про перемогу України повідомив портал Новини.LIVE.

Михайлюк набрав 30 очок

Господарі активно розпочали зустріч і виграли першу чверть із рахунком 25:22. Проте вже в середині другої десятихвилинки українці повністю перехопили ініціативу.

Переломним став ривок збірної України 27:6 наприкінці другої чверті. Загалом цей ігровий відрізок команда Айнарса Багатскіса виграла з рахунком 31:12 і пішла на велику перерву, маючи перевагу в 16 очок.

Після відпочинку українці повністю контролювали перебіг гри. Тренерський штаб активно використовував ротацію, залучивши майже всіх баскетболістів, а перевага "синьо-жовтих" поступово зросла до 21 очка в третій чверті та до 33 — у четвертій.

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Найрезультативнішим гравцем матчу став Святослав Михайлюк, який набрав 30 очок, реалізувавши шість із десяти триочкових кидків. Також він записав до свого активу чотири підбирання та п'ять результативних передач. Вдалий поєдинок провів і Олександр Ковляр, який набрав дев'ять очок, зробив сім підбирань і віддав вісім результативних передач.

Завдяки цій перемозі збірна України завершила перший етап відбору на чемпіонат світу-2027 на другому місці в групі з балансом чотири перемоги та дві поразки. Команда Багатскіса двічі поступилася лише збірній Іспанії.

Данія — Україна — 69:99 (25:22, 12:31, 19:24, 13:22)

Україна: Ковляр — 9 + 7 підбирань + 8 передач, Михайлюк — 30 + 4 підбирання + 5 передач, Ткаченко — 9, Бобров — 13, Скапінцев — 8 + 6 підбирань; Кобзистий — 9, Кличко — 9, Тиртишник — 6, Лукашов — 2, Войналович — 2, Сипало — 2.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що збірна Франції завдяки єдиному голу Кіліана Мбаппе здобула перемогу над Парагваєм, а Марокко без шансів переграло Канаду в матчі чемпіонату світу-2026.

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