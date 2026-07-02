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Головна Спорт Україна розгромила Грузію та вийшла у вирішальний раунд відбору на ЧС-2027

Україна розгромила Грузію та вийшла у вирішальний раунд відбору на ЧС-2027

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2026 21:20
Україна вдруге обіграла Грузію та вийшла до фінального етапу відбору ЧС-2027
Матч Україна — Грузія. Фото: ФБУ

Збірна України з баскетболу здобула впевнену перемогу над Грузією в матчі п'ятого туру кваліфікації чемпіонату світу-2027. Успіх із рахунком 95:76 забезпечив "синьо-жовтим" достроковий вихід до другого етапу відбору.

Про перемогу України повідомив портал Новини.LIVE.

Михайлюк став найрезультативнішим у матчі

Українська команда активно розпочала зустріч і вже в першій чверті захопила ініціативу. "Синьо-жовті" завершили стартовий відрізок із перевагою 30:27, а до великої перерви збільшили відрив до восьми очок.

Після відпочинку українці повністю контролювали перебіг гри. У третій чверті їхня перевага сягнула 23 очок завдяки влучним триочковим та впевненій реалізації штрафних кидків. У заключній десятихвилинці збірна України не дозволила супернику скоротити відставання й спокійно довела матч до перемоги.

Найрезультативнішим гравцем зустрічі став Святослав Михайлюк, який у першому офіційному матчі після повернення до національної команди набрав 28 очок. Ще 20 очок до активу збірної України записав Олександр Ковляр.

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Україна — Грузія — 95:76 (30:27, 19:14, 26:19, 20:16).

Україна: Ковляр — 20 очок + 6 передач, Михайлюк — 28 очок + 5 підбирань + 4 передачі, Ткаченко — 5, Бобров — 9 + 5 підбирань, Скапінцев — 17 + 14 підбирань; Войналович — 7, Лукашов — 6, Кличко — 2 + 5 підбирань, Ковальов — 1, Тиртишник — 0, Кобзистий — 0, Шеліст — 0.

Завдяки цій перемозі збірна України гарантувала собі місце у другому етапі кваліфікації чемпіонату світу-2027, де буде розіграно путівки до фінальної частини турніру. Заключний матч першого етапу відбору українці проведуть 5 липня проти збірної Данії.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, кому Арда Туран віддав перевагу в суперечці між Ліонелем Мессі та Кріштіану Роналду.

Також Новини.LIVE писав про кохану Джуда Беллінгема, яка привернула увагу вболівальників під час чемпіонату світу-2026.

Грузія Збірна України з баскетболу чемпіонат світу
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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