Сборная Украины по футзалу проиграла Франции в драматическом четвертьфинале Евро

Украина сенсационно покинула Евро-2026 по футзалу
В рамках чемпионата Европы по футзалу состоялись четвертьфинальные матчи. Сборная Украины на этой стадии турнира встретилась с командой Франции.
Поединок получился драматичным и завершился лишь в дополнительное время, сообщил портал Новини.LIVE.
Украина и Франция показали драматический матч
Счет в матче был открыт лишь во втором тайме. Француз Амин Геддура перебросил мяч через украинского вратаря.
После этого сборная Украины заработала пенальти и добилась удаления игрока соперника. Одиннадцатиметровый удар реализовал Евгений Жук. Основное время встречи завершилось со счетом 1:1.
В овертайме ключевой стала серия эпизодов в пользу Франции. После шестого фола сборной Украины арбитры назначили дабл-пенальти, который реализовал Сухейл Мухудин. До перерыва в дополнительное время французы забили еще один мяч.
Во втором овертайме Франция отметилась голом в пустые ворота. Украина ответила точным ударом Игоря Корсуна, однако спасти матч не смогла - 2:4.
Евро-2026. 1/4 финала
Франция — Украина 4:2
Голы: Геддура, 28, Мухудин, 41, 45, 48 — Жук, 30, Корсун, 46
