Сборная Украины по футзалу проиграла Франции в драматическом четвертьфинале Евро

В рамках чемпионата Европы по футзалу состоялись четвертьфинальные матчи. Сборная Украины на этой стадии турнира встретилась с командой Франции.

Поединок получился драматичным и завершился лишь в дополнительное время, сообщил портал Новини.LIVE.

Украина и Франция показали драматический матч

Счет в матче был открыт лишь во втором тайме. Француз Амин Геддура перебросил мяч через украинского вратаря.

После этого сборная Украины заработала пенальти и добилась удаления игрока соперника. Одиннадцатиметровый удар реализовал Евгений Жук. Основное время встречи завершилось со счетом 1:1.

В овертайме ключевой стала серия эпизодов в пользу Франции. После шестого фола сборной Украины арбитры назначили дабл-пенальти, который реализовал Сухейл Мухудин. До перерыва в дополнительное время французы забили еще один мяч.

Во втором овертайме Франция отметилась голом в пустые ворота. Украина ответила точным ударом Игоря Корсуна, однако спасти матч не смогла - 2:4.

Евро-2026. 1/4 финала

Франция — Украина 4:2

Голы: Геддура, 28, Мухудин, 41, 45, 48 — Жук, 30, Корсун, 46

