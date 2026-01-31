Видео
Главная Спорт Украина сенсационно покинула Евро-2026 по футзалу

Украина сенсационно покинула Евро-2026 по футзалу

Дата публикации 31 января 2026 21:50
Сборная Украины по футзалу проиграла Франции в драматическом четвертьфинале Евро
Матч Украины против Франции. Фото: facebook.com/UKRAINEFUTSAL/

В рамках чемпионата Европы по футзалу состоялись четвертьфинальные матчи. Сборная Украины на этой стадии турнира встретилась с командой Франции.

Поединок получился драматичным и завершился лишь в дополнительное время, сообщил портал Новини.LIVE.

Украина и Франция показали драматический матч

Счет в матче был открыт лишь во втором тайме. Француз Амин Геддура перебросил мяч через украинского вратаря.

После этого сборная Украины заработала пенальти и добилась удаления игрока соперника. Одиннадцатиметровый удар реализовал Евгений Жук. Основное время встречи завершилось со счетом 1:1.

В овертайме ключевой стала серия эпизодов в пользу Франции. После шестого фола сборной Украины арбитры назначили дабл-пенальти, который реализовал Сухейл Мухудин. До перерыва в дополнительное время французы забили еще один мяч.

Во втором овертайме Франция отметилась голом в пустые ворота. Украина ответила точным ударом Игоря Корсуна, однако спасти матч не смогла - 2:4.

Евро-2026. 1/4 финала

Франция — Украина 4:2

Голы: Геддура, 28, Мухудин, 41, 45, 48 — Жук, 30, Корсун, 46

Левый защитник сборной Украины стал игроком нидерландского гранда, который выиграл четыре Лиги чемпионов.

Франция УАФ Футзал Сборная Украины по футзалу Евро-2026 по футзалу
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
