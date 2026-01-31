Збірна України з футзалу програла Франції в драматичному чвертьфіналі Євро

Матч України проти Франції. Фото: facebook.com/UKRAINEFUTSAL/

У межах чемпіонату Європи з футзалу відбулися чвертьфінальні матчі. Збірна України на цій стадії турніру зустрілася з командою Франції.

Поєдинок вийшов драматичним і завершився лише в додатковий час, повідомив портал Новини.LIVE.

Україна та Франція показали драматичний матч

Рахунок у матчі було відкрито лише в другому таймі. Француз Амін Геддура перекинув м’яч через українського воротаря.

Після цього збірна України заробила пенальті та домоглася вилучення гравця суперника. Одинадцятиметровий удар реалізував Євгеній Жук. Основний час зустрічі завершився з рахунком 1:1.

В овертаймі ключовою стала серія епізодів на користь Франції. Після шостого фолу збірної України арбітри призначили дабл-пенальті, який реалізував Сухейл Мухудін. До перерви в додатковий час французи забили ще один м’яч.

У другому овертаймі Франція відзначилася голом у порожні ворота. Україна відповіла точним ударом Ігоря Корсуна, однак врятувати матч не змогла — 2:4.

Євро-2026. 1/4 фіналу

Франція — Україна 4:2

Голи: Геддура, 28, Мухудін, 41, 45, 48 — Жук, 30, Корсун, 46

