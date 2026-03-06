Украинские саночники добились иторического результата

Андрей Мандзий. Фото: Reuters

Украинские саночники Даниил Марциновский и Богдан Бабура стали победителями общего зачета Кубка наций сезона 2025/26. Это первый подобный результат в истории украинского санного спорта.

Об итогах соревнований стало известно после завершения этапа Кубка мира в немецком Альтенберге, передает портал Новини.LIVE со ссылкой на портал "Суспільне Спорт".

Антон Дукач. Фото: Reuters

Исторический результат украинского экипажа

В Кубке наций среди мужских двоек в течение сезона соревновались три экипажа. Украинский дуэт Даниил Марциновский — Богдан Бабура на решающем этапе в Альтенберге показал лучший результат.

В финальном заезде украинцы опередили ближайших соперников на 0,150 секунды. Благодаря этому результату они возглавили итоговый общий зачет сезона.

До этого украинские саночники никогда не выигрывали общий зачет Кубка наций. Для самого экипажа Марциновский — Бабура эта победа также стала первой на уровне серии. Ранее они получили серебряную награду в Санкт-Морице и бронзовую медаль в Оберхофе.

Победу в общем зачете Кубка наций одержал и еще один представитель Украины. В мужском одиночном разряде первое место по итогам сезона занял Андрей Мандзий.

В течение сезона украинский санкар четыре раза поднимался на подиум Кубка наций. Он дважды побеждал на этапах в Винтерберге и Оберхофе, а также получил серебряную и бронзовую награды в Винтерберге.

Среди других украинцев в общем зачете мужчин седьмое место занял Антон Дукач. В женском рейтинге лучший результат показала Юлианна Туницкая, которая завершила сезон на десятом месте.

