Україна досягла історичного результату у Кубку націй в санному спорті

Андрій Мандзій. Фото: Reuters

Українські санкарі здобули перемогу в загальному заліку Кубка націй у сезоні 2025/2026. Це перший подібний успіх в історії українського санного спорту.

Про підсумки змагань стало відомо після завершення етапу Кубка світу в німецькому Альтенберзі, передає портал Новини.LIVE з посиланням на портал "Суспільне Спорт".

Антон Дукач. Фото: Reuters

Історичний результат українського екіпажу

У Кубку націй серед чоловічих двійок протягом сезону змагалися три екіпажі. Український дует Даниїл Марціновський — Богдан Бабура на вирішальному етапі в Альтенберзі показав найкращий результат.

У фінальному заїзді українці випередили найближчих суперників на 0,150 секунди. Завдяки цьому результату вони очолили підсумковий загальний залік сезону.

До цього українські санкарі ніколи не вигравали загальний залік Кубка націй. Для самого екіпажу Марціновський — Бабура ця перемога також стала першою на рівні серії. Раніше вони здобули срібну нагороду у Санкт-Моріці та бронзову медаль в Обергофі.

Перемогу у загальному заліку Кубка націй здобув і ще один представник України. У чоловічому одиночному розряді перше місце за підсумками сезону посів Андрій Мандзій.

Протягом сезону український санкар чотири рази підіймався на подіум Кубка націй. Він двічі перемагав на етапах у Вінтерберзі та Обергофі, а також здобув срібну та бронзову нагороди у Вінтерберзі.

Серед інших українців у загальному заліку чоловіків сьоме місце посів Антон Дукач. У жіночому рейтингу найкращий результат показала Юліанна Туницька, яка завершила сезон на десятому місці.

