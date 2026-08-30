Украина заняла десятое место в медальном зачете ЧМ по гребле

Людмила Лузан с золотой медалью. Фото: "Гребля Украины"/Владислав Ефимов

Сборная Украины завершила чемпионат мира-2026 по гребле на байдарках и каноэ в десятке лучших команд. Украинские гребцы завоевали три медали и в третий раз подряд вошли в топ-10 медального зачета мирового первенства.

О результате украинцев сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне".

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Людмила Лузан с другими призерами. Фото: "Гребля Украины"/Владислав Ефимов

Украина заняла десятое место в общем зачете

Самой успешной представительницей сборной Украины стала Людмила Лузан, которая завоевала золотую медаль в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров, а также завоевала серебро в каноэ-двойке на 500 метров вместе с Анастасией Рыбачок.

Еще одну серебряную награду для украинской команды завоевал парагребец Владислав Епифанов, который финишировал вторым в классе VL3 на дистанции 200 метров.

В итоге Украина заняла десятое место в медальном зачете, имея в активе одну золотую и две серебряные медали.

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Победителем медального зачета стала Германия, завоевавшая пять золотых, восемь серебряных и одну бронзовую медаль. Второе место заняла сборная Венгрии с пятью золотыми и четырьмя бронзовыми медалями, а тройку лидеров замкнула Австралия — четыре золотые, одна серебряная и две бронзовые награды.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что после проигранного поединка Мозеса Итауму вынесли с ринга на носилках, а затем отправили на медицинское обследование в больницу.

Также Новини.LIVE писал, что длительная пауза Дениса Беринчика без боев завершилась встречей с Сэмом Ноуксом, в которой судьи присудили победу британцу.