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Головна Спорт Україна завершила ЧС з веслування у топ-10 медального заліку

Україна завершила ЧС з веслування у топ-10 медального заліку

Ua ru
30 серпня 2026 22:14
Україна посіла десяте місце в медальному заліку ЧС з веслування
Людмила Лузан із золотою медаллю. Фото: "Веслування України"/Владислав Єфімов

Збірна України завершила чемпіонат світу-2026 з веслування на байдарках і каное в десятці найкращих команд. Українські веслувальники вибороли три медалі та втретє поспіль фінішували у топ-10 медального заліку світової першості.

Про результат українців повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне".

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Людмила Лузан
Людмила Лузан з іншими призерками. Фото: "Веслування України"/Владислав Єфімов

Україна стала десятою в загальному заліку

Найуспішнішою представницею збірної України стала Людмила Лузан, яка завоювала золоту медаль у каное-одиночці на дистанції 200 метрів, а також виборола срібло в каное-двійці на 500 метрів разом з Анастасією Рибачок.

Ще одну срібну нагороду для української команди здобув паравеслувальник Владислав Єпіфанов, який фінішував другим у класі VL3 на дистанції 200 метрів.

У підсумку Україна посіла десяте місце в медальному заліку, маючи в активі одну золоту та дві срібні медалі.

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Переможницею медального заліку стала Німеччина, яка виборола п'ять золотих, вісім срібних та одну бронзову нагороду. Друге місце посіла збірна Угорщини з п'ятьма золотими та чотирма бронзовими медалями, а трійку найкращих замкнула Австралія — чотири золоті, одну срібну та дві бронзові нагороди.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE розповідав, що після програного поєдинку Мозеса Ітауму винесли з рингу на ношах, а згодом відправили на медичне обстеження до лікарні.

Також Новини.LIVE писав, що тривала пауза Дениса Берінчика без боїв завершилася зустріччю із Семом Ноуксом, у якій судді віддали перемогу британцю.

Людмила Лузан веслування на каное та байдарці чемпіонат світу Анастасія Рибачок Збірна України з веслування на каное та байдарках
Агабекян Карен - редактор, спортивний оглядач
Автор:
Агабекян Карен

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