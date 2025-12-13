Амосов успешно прошел взвешивание перед дебютом в UFC и обратился к фанатам

Украинец Амосов прошел свое первое взвешивание в UFC — видео
В Лас-Вегасе состоялось взвешивание перед турниром UFC Vegas 112. На этом турнире в UFC дебютирует украинец Ярослав Амосов.
Украинский боец вписался в рамки полусреднего веса, сообщил портал Новини.LIVE.
Вес сделан ✅ pic.twitter.com/qoneXVUqmw- Ярослав Амосов (@YaroslavAmosov) 12 декабря 2025 года
Амосов отреагировал на взвешивание
На официальном взвешивании накануне турнира Амосов показал 77,56 кг. Такая же цифра была зафиксирована и у его соперника — опытного и высоченного американца Нила Магни.
После взвешивания бойцы провели традиционную дуэль взглядов, которая прошла без инцидентов.
ニール・マグニー 🇺🇸- MMA FRONTIER (@ufc_mmafrontier) 12 декабря 2025 г .
31勝14敗(9TKO・5Sub)38歳
🆚
ヤロスラフ・アモソフ 🇺🇦
28勝1敗(9TKO・11Sub)32歳#UFCVegas112 pic.twitter.com/w2hFcfOq7i
Позже Амосов обратился к болельщикам в соцсетях, отметив, что подготовительный этап завершен и он полностью готов к бою.
Украинец подчеркнул, что чувствует себя спокойно и сосредоточенно, а впереди — только выполнение работы в октагоне.
"Взвешивание позади, этап подготовки закрыт.
Я спокоен. Сделал все, что должен был сделать.
Завтра — работа.
Спасибо всем, кто верит и ждет", — написал Амосов.
Дебютный поединок Ярослава Амосова в UFC состоится 14 декабря (по украинскому времени). Для экс-чемпиона Bellator этот бой станет первым шагом в сильнейшей лиге мира.
Напомним, дубль украинца Виктора Цыганкова позволил "Жироне" покинуть зону вылета.
Также вратарь "Бенфики" Анатолий Трубин ответил критикам после шокирующей победы в Лиге чемпионов.
Читайте Новини.LIVE!