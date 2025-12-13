Видео
Главная Спорт Украинец Амосов прошел свое первое взвешивание в UFC — видео

Украинец Амосов прошел свое первое взвешивание в UFC — видео

Дата публикации 13 декабря 2025 09:19
Амосов успешно прошел взвешивание перед дебютом в UFC и обратился к фанатам
Ярослав Амосов. Фото: instagram.com/s_amoskin

В Лас-Вегасе состоялось взвешивание перед турниром UFC Vegas 112. На этом турнире в UFC дебютирует украинец Ярослав Амосов.

Украинский боец вписался в рамки полусреднего веса, сообщил портал Новини.LIVE.

Амосов отреагировал на взвешивание

На официальном взвешивании накануне турнира Амосов показал 77,56 кг. Такая же цифра была зафиксирована и у его соперника — опытного и высоченного американца Нила Магни.

После взвешивания бойцы провели традиционную дуэль взглядов, которая прошла без инцидентов.

Позже Амосов обратился к болельщикам в соцсетях, отметив, что подготовительный этап завершен и он полностью готов к бою.

Украинец подчеркнул, что чувствует себя спокойно и сосредоточенно, а впереди — только выполнение работы в октагоне.

"Взвешивание позади, этап подготовки закрыт.

Я спокоен. Сделал все, что должен был сделать.

Завтра — работа.

Спасибо всем, кто верит и ждет", — написал Амосов.

Дебютный поединок Ярослава Амосова в UFC состоится 14 декабря (по украинскому времени). Для экс-чемпиона Bellator этот бой станет первым шагом в сильнейшей лиге мира.

Напомним, дубль украинца Виктора Цыганкова позволил "Жироне" покинуть зону вылета.

Также вратарь "Бенфики" Анатолий Трубин ответил критикам после шокирующей победы в Лиге чемпионов.

