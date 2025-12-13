Амосов успішно пройшов зважування перед дебютом у UFC та звернувся до фанатів

Українець Амосов пройшов своє перше зважування в UFC — відео
У Лас-Вегасі відбулося зважування перед турніром UFC Vegas 112. На цьому турнірі в UFC дебютує українець Ярослав Амосов.
Український боєць вписався у рамки напівсередньої ваги, повідомив портал Новини.LIVE.
The weight is done ✅ pic.twitter.com/qoneXVUqmw— Yaroslav Amosov (@YaroslavAmosov) December 12, 2025
Амосов відреагував на зважування
На офіційному зважуванні напередодні турніру Амосов показав 77,56 кг. Така ж цифра була зафіксована й у його суперника — досвідченого й височенного американця Ніла Магні.
Після зважування бійці провели традиційну дуель поглядів, яка минула без інцидентів.
Пізніше Амосов звернувся до вболівальників у соцмережах, зазначивши, що підготовчий етап завершено і він повністю готовий до бою.
Українець підкреслив, що почувається спокійно та зосереджено, а попереду — лише виконання роботи в октагоні.
"Зважування позаду, етап підготовки закритий.
Я спокійний. Зробив усе, що мав зробити.
Завтра — робота.
Дякую всім, хто вірить і чекає", — написав Амосов.
Дебютний поєдинок Ярослава Амосова в UFC відбудеться 14 грудня (за українським часом). Для ексчемпіона Bellator цей бій стане першим кроком у найсильнішій лізі світу.
