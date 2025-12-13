Відео
Українець Амосов пройшов своє перше зважування в UFC — відео

Українець Амосов пройшов своє перше зважування в UFC — відео

Ua ru
Дата публікації: 13 грудня 2025 09:19
Амосов успішно пройшов зважування перед дебютом у UFC та звернувся до фанатів
Ярослав Амосов. Фото: instagram.com/s_amoskin

У Лас-Вегасі відбулося зважування перед турніром UFC Vegas 112. На цьому турнірі в UFC дебютує українець Ярослав Амосов.

Український боєць вписався у рамки напівсередньої ваги, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Амосов відреагував на зважування

На офіційному зважуванні напередодні турніру Амосов показав 77,56 кг. Така ж цифра була зафіксована й у його суперника — досвідченого й височенного американця Ніла Магні.

Після зважування бійці провели традиційну дуель поглядів, яка минула без інцидентів.

Пізніше Амосов звернувся до вболівальників у соцмережах, зазначивши, що підготовчий етап завершено і він повністю готовий до бою.

Українець підкреслив, що почувається спокійно та зосереджено, а попереду — лише виконання роботи в октагоні.

"Зважування позаду, етап підготовки закритий.

Я спокійний. Зробив усе, що мав зробити.

Завтра — робота.

Дякую всім, хто вірить і чекає", — написав Амосов.

Дебютний поєдинок Ярослава Амосова в UFC відбудеться 14 грудня (за українським часом). Для ексчемпіона Bellator цей бій стане першим кроком у найсильнішій лізі світу.

Нагадаємо, дубль українця Віктора Циганкова дозволив "Жироні" покинути зону вильоту.

Також воротар "Бенфіки" Анатолій Трубін відповів критикам після шокуючої перемоги в Лізі чемпіонів.

