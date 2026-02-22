Видео
Украинец Якименко побив польського чемпіона KSW

Украинец Якименко побив польського чемпіона KSW

Ua ru
Дата публикации 22 февраля 2026 10:49
Украинец Якименко сенсационно победил чемпиона из Польши
Богдан Гнидко и Виталий Якименко. Фото: instagram.com/bohdan_gnidko

Главный бой турнира KSW 115 в Любине завершился неожиданным результатом. Виталий Якименко (11-2) нанес поражение действующему чемпиону легчайшего дивизиона Себастьяну Пшибишу (14-5).

Украинцу удалось выиграть раздельным решением судей, сообщил портал Новини.LIVE.

Бой оказался конкурентным

Поединок возглавил кард вечера в Любине и продлился все пять раундов. Украинец был большим андердогом и поэтому результат поединка стал сюрпризом.

Бой прошел в высоком темпе: поляк пытался работать с дистанции, используя удары ногами, тогда как Якименко искал моменты для сближения и борьбы.

В первом раунде украинец навязал чемпиону силовую манеру, сумел перевести его в партер и в конце отрезка контролировал позицию сверху, активно работая локтями.

Наиболее результативным для Якименко стал второй раунд. После серии точных ударов он отправил Пшибыша в нокдаун, заставив чемпиона работать осторожнее до финальной сирены.

После пяти раундов судьи разделились в оценках, однако двое из трех отдали победу украинцу — 49:46, 49:46, 47:48. Для обоих бойцов это был сюрприз, поскольку Пшибиш всеми своими движениями показывал, что надеется на решение родных судей в свою пользу. Якименко обрадовался лишь после объявления оценок. Вероятно, оба ждали, что домашнее судейство поможет чемпиону.

Отметим, что Якименко стал первым украинским чемпионом в истории KSW.

Напомним, ранее итальянская "Рома" приняла решение относительно будущего Артема Довбыка.

Также ранее стало известно, сколько Элина Свитолина заработала за выход в финал турнира в Дубае.

Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
