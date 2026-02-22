Якименко переміг чемпіона KSW у Польщі

Богдан Гнідко та Віталій Якименко. Фото: instagram.com/bohdan_gnidko

Український боєць Віталій Якименко гучно заявив про себе на турнірі KSW 115 у Польщі. 29-річний українець здолав чинного чемпіона у легшій вазі Себастьяна Пшибиша та перервав його чемпіонську серію.

Українцю вдалося виграти роздільним рішенням суддів, повідомив портал Новини.LIVE.

Бій виявився конкурентним

Поєдинок очолив кард вечора в Любіні та тривав усі п’ять раундів. Українець був великим андердогом і тому результат поєдинку став сюрпризом.

Бій пройшов у високому темпі: поляк намагався працювати з дистанції, використовуючи удари ногами, тоді як Якименко шукав моменти для зближення й боротьби.

У першому раунді українець нав’язав чемпіону силову манеру, зумів перевести його в партер і наприкінці відрізку контролював позицію зверху, активно працюючи ліктями.

Найбільш результативним для Якименка став другий раунд. Після серії точних ударів він відправив Пшибиша в нокдаун, змусивши чемпіона працювати обережніше до фінальної сирени.

Після п’яти раундів судді розділилися в оцінках, однак двоє з трьох віддали перемогу українцю — 49:46, 49:46, 47:48. Для обох бійців це був сюрприз, оскільки Пшибиш усіма своїми рухами показував, що сподівається на рішення рідних суддів на свою користь. Якименко зрадів лише після оголошення оцінок. Ймовірно, обидва чекали, що домашнє суддівство допоможе чемпіону.

Зазначимо, що Якименко став першим українським чемпіоном у історії KSW.

