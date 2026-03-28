Главная Спорт Украинец Хлань прокомментировал желание Польши заиграть его за свою сборную

Украинец Хлань прокомментировал желание Польши заиграть его за свою сборную

Дата публикации 28 марта 2026 20:48
Максим Хлань. Фото: "Гурник"

Украинский полузащитник "Гурника" Максим Хлань заявил о желании получить вызов в национальную сборную Украины. Этот комментарий появился после того, как в польских СМИ появилась информация о заинтересованности сборной Польши.

Об этом Хлань сказал в интервью Roosevelta81.pl, передает портал Новини.LIVE.

Хлань сделал выбор между сборными

По словам Хланя, он работает ради выступлений за национальную сборную Украины на протяжении всей карьеры. Сейчас именно вызов в сборную является главной целью на этом этапе карьеры.

"Я работаю ради этого всю жизнь, всю свою карьеру, чтобы получить вызов в сборную Украины", — сказал Хлань.

Футболист признал, что не знает, как его перспективы оценивает главный тренер, однако считает, что заслуживает шанс проявить себя на международном уровне.

Хлань также подчеркнул, что готов адаптироваться к требованиям тренерского штаба и сделать все возможное, чтобы обратить на себя внимание.

"Возможно, у тренера сборной другая концепция, но я буду делать все, чтобы сыграть за свою страну", — добавил полузащитник.

Также Хлань отметил, что ключом к вызову в национальную сборную является результативность. Поэтому он должен демонстрировать стабильную игру, забивать голы и отдавать результативные передачи.

Таким образом, футболист четко обозначил свою позицию и перехода в национальную сборную Польши он не планирует, хотя там и хотели бы его заиграть.

Как сообщал портал Новини.LIVE, в киевском "Динамо" назвали виновных за поражение Украины от Швеции в отборе на чемпионат мира-2026.

Также Новини.LIVE опубликовали комментарий Виктора Леоненко относительно матча Украина — Швеция и вины в этом Андрея Ярмоленко.

Сборная Украины по футболу Сборная Польши по футболу Максим Хлань
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
