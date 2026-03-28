Українець Хлань прокоментував бажання Польщі заграти його за свою збірну
Український півзахисник "Гурніка" Максим Хлань заявив про бажання отримати виклик до національної збірної України. Цей коментар з’явився після того, як у польських ЗМІ з’явилася інформація про зацікавленість збірної Польщі.
Про це Хлань сказав у інтерв’ю Roosevelta81.pl, передає портал Новини.LIVE.
Хлань зробив вибір між збірними
За словами Хланя, він працює заради виступів за національну збірну України протягом усієї кар’єри. Наразі саме виклик у збірну є головною метою на цьому етапі кар’єри.
"Я працюю заради цього все життя, усю свою кар’єру, щоб отримати виклик до збірної України", — сказав Хлань.
Футболіст визнав, що не знає, як його перспективи оцінює головний тренер, однак вважає, що заслуговує на шанс проявити себе на міжнародному рівні.
Хлань також підкреслив, що готовий адаптуватися до вимог тренерського штабу й зробити все можливе, щоб звернути на себе увагу.
"Можливо, у тренера збірної інша концепція, але я буду робити все, щоб зіграти за свою країну", — додав півзахисник.
Також Хлань наголосив, що ключем до виклику в національну збірну є результативність. Тому він має демонструвати стабільну гру, забивати голи та віддавати результативні передачі.
Таким чином, футболіст чітко окреслив свою позицію і переходу до національної збірної Польщі він не планує, хоча там і хотіли б його заграти.
Як повідомляв портал Новини.LIVE, у київському "Динамо" назвали винних за поразку України від Швеції у відборі на чемпіонат світу-2026.
Також Новини.LIVE опублікували коментар Віктора Леоненка щодо матчу Україна — Швеція й у вини в цьому Андрія Ярмоленка.
Читайте Новини.LIVE!