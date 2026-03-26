Футболіст збірної України може виступати за Польщу

Максим Хлань у матчі за "Гурник". Фото: instagram.com/gornikzabrzesa/

Футболіст збірної України та "Гурніка" із Забже Максим Хлань може отримати можливість виступати за національну команду Польщі. Такий варіант розглядається на тлі відсутності виклику гравця до табору "синьо-жовтих". За хавбеком стежить тренер польської збірної Ян Урбан.

Потенційне отримання громадянства відкриває шлях до зміни футбольної збірної, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на інформацію журналіста Руді Галетті.

Максим Хлань раніше перебував у розширеному списку кандидатів до збірної України, проте дебют за національну команду поки не відбувся. При цьому в Польщі уважно стежать за його виступами на клубному рівні. Інтерес з боку тренерського штабу може прискорити процес ухвалення рішення щодо міжнародного майбутнього гравця.

Максим Хлань працює з м'ячем. Фото: instagram.com/gornikzabrzesa/

Хлань стабільно та результативно грає

У поточному сезоні півзахисник демонструє стабільну ефективність у складі "Гурніка". На його рахунку чотири забиті м'ячі та три результативні передачі у всіх турнірах. Ці показники становлять понад п'яту частину загальної результативності команди, а також дають йому змогу входити до числа лідерів клубу за кількістю асистів.

Ситуація з можливою зміною збірної залишається відкритою та залежить від подальших кроків як самого гравця, так і національних федерацій. У разі оформлення громадянства Польщі 23-річний Хлань зможе претендувати на виклик до національної команди та участь у міжнародних турнірах.

Максим Хлань народився в Житомирі. Він виступав в академії "Динамо" та львівських "Карпат", а також захищав кольори "Зорі", з якої 2023 року перейшов у "Лехію". Хавбек виступав за збірну України на Олімпіаді-2024 у Парижі.

