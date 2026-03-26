Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультРинок нерухомостіМодаТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Футболіст збірної України може виступати за Польщу

Футболіст збірної України може виступати за Польщу

Ua ru
Дата публікації: 26 березня 2026 15:24
Футболіст збірної України може виступати за Польщу
Максим Хлань у матчі за "Гурник". Фото: instagram.com/gornikzabrzesa/

Футболіст збірної України та "Гурніка" із Забже Максим Хлань може отримати можливість виступати за національну команду Польщі. Такий варіант розглядається на тлі відсутності виклику гравця до табору "синьо-жовтих". За хавбеком стежить тренер польської збірної Ян Урбан.

Потенційне отримання громадянства відкриває шлях до зміни футбольної збірної, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на інформацію журналіста Руді Галетті.

Максим Хлань раніше перебував у розширеному списку кандидатів до збірної України, проте дебют за національну команду поки не відбувся. При цьому в Польщі уважно стежать за його виступами на клубному рівні. Інтерес з боку тренерського штабу може прискорити процес ухвалення рішення щодо міжнародного майбутнього гравця.

Максим Хлань в составе "Гурника" из Забже
Максим Хлань працює з м'ячем. Фото: instagram.com/gornikzabrzesa/

Хлань стабільно та результативно грає

У поточному сезоні півзахисник демонструє стабільну ефективність у складі "Гурніка". На його рахунку чотири забиті м'ячі та три результативні передачі у всіх турнірах. Ці показники становлять понад п'яту частину загальної результативності команди, а також дають йому змогу входити до числа лідерів клубу за кількістю асистів.

Ситуація з можливою зміною збірної залишається відкритою та залежить від подальших кроків як самого гравця, так і національних федерацій. У разі оформлення громадянства Польщі 23-річний Хлань зможе претендувати на виклик до національної команди та участь у міжнародних турнірах.

Максим Хлань народився в Житомирі. Він виступав в академії "Динамо" та львівських "Карпат", а також захищав кольори "Зорі", з якої 2023 року перейшов у "Лехію". Хавбек виступав за збірну України на Олімпіаді-2024 у Парижі.

Раніше повідомлялося, що українські вболівальники зможуть подивитися матч збірної України проти Швеції виключно на платформі Megogo, водночас портал Новини.LIVE організовує текстову трансляцію зустрічі.

Окрім того, Новини.LIVE писали, що захисник збірної України Ілля Забарний прокоментував готовність команди домогтися позитивного результату в грі з "трекрунур". 

Ваша пробна версія Premium закінчилася

спорт футбол Збірна України з футболу Збірна Польщі з футболу Максим Хлань зміна громадянства
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації