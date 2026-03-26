Футболист сборной Украины может выступать за Польшу

Максим Хлань в матче за "Гурник".

Футболист сборной Украины и "Гурника" из Забже Максим Хлань может получить возможность выступать за национальную команду Польши. Такой вариант рассматривается на фоне отсутствия вызова игрока в в лагерь "сине-желтых". За хавбеком следит тренер польской сборной Ян Урбан.

Потенциальное получение гражданства открывает путь к смене футбольной сборной, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на информацию журналиста Руди Галетти.

Максим Хлань ранее находился в расширенном списке кандидатов в сборную Украины, однако дебют за национальную команду пока не состоялся. При этом в Польше внимательно следят за его выступлениями на клубном уровне. Интерес со стороны тренерского штаба может ускорить процесс принятия решения относительно международного будущего игрока.

Максим Хлань работает с мячом.

Хлань стабильно и результативно играет

В текущем сезоне полузащитник демонстрирует стабильную эффективность в составе "Гурника". На его счету четыре забитых мяча и три результативные передачи во всех турнирах. Эти показатели составляют более пятой части общей результативности команды, а также позволяют ему входить в число лидеров клуба по количеству ассистов.

Ситуация с возможной сменой сборной остается открытой и зависит от дальнейших шагов как самого игрока, так и национальных федераций. В случае оформления гражданства Польши 23-летний Хлань сможет претендовать на вызов в национальную команду и участие в международных турнирах.

Читайте также:

Максим Хлань родился в Житомире. Он выступал в академии "Динамо" и львовских "Карпат", а также защищал цвета "Зари", из которой в 2023 году перешел в "Лехию". Хавбек выступал за сборную Украины на Олимпиаде-2024 в Париже.

