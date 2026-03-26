Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиМодаТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Футболист сборной Украины может выступать за Польшу

Футболист сборной Украины может выступать за Польшу

Ua ru
Дата публикации 26 марта 2026 15:24
Футболист сборной Украины может выступать за Польшу
Максим Хлань в матче за "Гурник". Фото: instagram.com/gornikzabrzesa/

Футболист сборной Украины и "Гурника" из Забже Максим Хлань может получить возможность выступать за национальную команду Польши. Такой вариант рассматривается на фоне отсутствия вызова игрока в в лагерь "сине-желтых". За хавбеком следит тренер польской сборной Ян Урбан.

Потенциальное получение гражданства открывает путь к смене футбольной сборной, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на информацию журналиста Руди Галетти

Максим Хлань ранее находился в расширенном списке кандидатов в сборную Украины, однако дебют за национальную команду пока не состоялся. При этом в Польше внимательно следят за его выступлениями на клубном уровне. Интерес со стороны тренерского штаба может ускорить процесс принятия решения относительно международного будущего игрока. 

Максим Хлань работает с мячом. Фото: instagram.com/gornikzabrzesa/

Хлань стабильно и результативно играет

В текущем сезоне полузащитник демонстрирует стабильную эффективность в составе "Гурника". На его счету четыре забитых мяча и три результативные передачи во всех турнирах. Эти показатели составляют более пятой части общей результативности команды, а также позволяют ему входить в число лидеров клуба по количеству ассистов.

Ситуация с возможной сменой сборной остается открытой и зависит от дальнейших шагов как самого игрока, так и национальных федераций. В случае оформления гражданства Польши 23-летний Хлань сможет претендовать на вызов в национальную команду и участие в международных турнирах. 

Максим Хлань родился в Житомире. Он выступал в академии "Динамо" и львовских "Карпат", а также защищал цвета "Зари", из которой в 2023 году перешел в "Лехию". Хавбек выступал за сборную Украины на Олимпиаде-2024 в Париже. 

Ранее сообщалось, что украинские болельщики смогут посмотреть матч сборной Украины против Швеции исключительно на платформе Megogo, при этом портал Новини.LIVE организует текстовую трансляцию встречи.

Кроме того, Новини.LIVE писали, что защитник сборной Украины Илья Забарный прокомментировал готовность команды добиться положительного результата в игре с "трекрунур". 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Сборная Польши по футболу Максим Хлань смена гражданства
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации