Главная Спорт Украинец впервые покорил World Marathon Challenge

Украинец впервые покорил World Marathon Challenge

Ua ru
Дата публикации 9 февраля 2026 21:02
Украинец Максим Кривенко впервые в истории преодолел World Marathon Challenge
Максим Кривенко. Фото: Максим Кривенко/Facebook

Украинский спортсмен Максим Кривенко вошел в историю марафонов. Ему удалось покорить World Marathon Challenge.

О достижении сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на страницу Кривенко в Facebook.

Читайте также:

Кривенко покорил World Marathon Challenge

Кривенко стал первым представителем Украины, который преодолел World Marathon Challenge.

Спортсмен из Полтавы за семь дней пробежал 295 км 365 м, приняв участие в 7 марафонах на 7 континентах. Таким образом Кривенко вписал свое имя в историю челленджа, став первым украинцем, которому удалось финишировать во всех семи забегах.

После завершения испытания марафонец признался, что этот старт стал самым сложным в его жизни.

"Это был действительно самый тяжелый, самый грандиозный и самый эмоциональный старт, в котором я участвовал за всю свою жизнь. Стартовал с температурой — так бывает. Но все время вспоминал, что бегу не просто так, а чтобы подчеркнуть: украинцы выносливые", — отметил Кривенко.

World Marathon Challenge считается одним из самых экстремальных легкоатлетических испытаний в мире: участники ежедневно преодолевают классическую марафонскую дистанцию 42,195 км, постоянно перелетая между континентами и адаптируясь к различным климатическим и временным условиям.

спорт рекорд марафон Максим Кривенко World Marathon Challenge
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
