Українець Максим Кривенко вперше в історії подолав World Marathon Challenge

Український спортсмен Максим Кривенко увійшов у історію марафонів. Йому вдалося підкорити World Marathon Challenge.
Про досягнення повідомив портал Новини.LIVE з посилання на сторінку Кривенка в Facebook.
Кривенко став першим представником України, який подолав World Marathon Challenge.
Спортсмен із Полтави за сім днів пробіг 295 км 365 м, узявши участь у 7 марафонах на 7 континентах. Таким чином Кривенко вписав своє ім’я в історію челенджу, ставши першим українцем, якому вдалося фінішувати у всіх семи забігах.
Після завершення випробування марафонець зізнався, що цей старт став найскладнішим у його житті.
"Це був дійсно найважчий, найграндіозніший та найемоційніший старт, у якому я брав участь за все своє життя. Стартував із температурою — так буває. Але увесь час згадував, що біжу не просто так, а щоб підкреслити: українці витривалі", — зазначив Кривенко.
World Marathon Challenge вважається одним із найекстремальніших легкоатлетичних випробувань у світі: учасники щодня долають класичну марафонську дистанцію 42,195 км, постійно перелітаючи між континентами та адаптуючись до різних кліматичних і часових умов.
