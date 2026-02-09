Українець Максим Кривенко вперше в історії подолав World Marathon Challenge

Максим Кривенко. Фото: Максим Кривенко/Facebook

Український спортсмен Максим Кривенко увійшов у історію марафонів. Йому вдалося підкорити World Marathon Challenge.

Про досягнення повідомив портал Новини.LIVE з посилання на сторінку Кривенка в Facebook.

Кривенко підкорив World Marathon Challenge

Кривенко став першим представником України, який подолав World Marathon Challenge.

Спортсмен із Полтави за сім днів пробіг 295 км 365 м, узявши участь у 7 марафонах на 7 континентах. Таким чином Кривенко вписав своє ім’я в історію челенджу, ставши першим українцем, якому вдалося фінішувати у всіх семи забігах.

Після завершення випробування марафонець зізнався, що цей старт став найскладнішим у його житті.

"Це був дійсно найважчий, найграндіозніший та найемоційніший старт, у якому я брав участь за все своє життя. Стартував із температурою — так буває. Але увесь час згадував, що біжу не просто так, а щоб підкреслити: українці витривалі", — зазначив Кривенко.

World Marathon Challenge вважається одним із найекстремальніших легкоатлетичних випробувань у світі: учасники щодня долають класичну марафонську дистанцію 42,195 км, постійно перелітаючи між континентами та адаптуючись до різних кліматичних і часових умов.

