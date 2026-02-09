Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Українець вперше підкорив World Marathon Challenge

Українець вперше підкорив World Marathon Challenge

Ua ru
Дата публікації: 9 лютого 2026 21:02
Українець Максим Кривенко вперше в історії подолав World Marathon Challenge
Максим Кривенко. Фото: Максим Кривенко/Facebook

Український спортсмен Максим Кривенко увійшов у історію марафонів. Йому вдалося підкорити World Marathon Challenge.

Про досягнення повідомив портал Новини.LIVE з посилання на сторінку Кривенка в Facebook.

Реклама
Читайте також:

Кривенко підкорив World Marathon Challenge

Кривенко став першим представником України, який подолав World Marathon Challenge.

Спортсмен із Полтави за сім днів пробіг 295 км 365 м, узявши участь у 7 марафонах на 7 континентах. Таким чином Кривенко вписав своє ім’я в історію челенджу, ставши першим українцем, якому вдалося фінішувати у всіх семи забігах.

Після завершення випробування марафонець зізнався, що цей старт став найскладнішим у його житті.

"Це був дійсно найважчий, найграндіозніший та найемоційніший старт, у якому я брав участь за все своє життя. Стартував із температурою — так буває. Але увесь час згадував, що біжу не просто так, а щоб підкреслити: українці витривалі", — зазначив Кривенко.

World Marathon Challenge вважається одним із найекстремальніших легкоатлетичних випробувань у світі: учасники щодня долають класичну марафонську дистанцію 42,195 км, постійно перелітаючи між континентами та адаптуючись до різних кліматичних і часових умов.

Нагадаємо, найвіковіший член олімпійської збірної України домігся значного прогресу на Олімпійських іграх-2026.

Англійський "Ліверпуль" вже практично не має шансів на чемпіонство Англії.

спорт рекорд марафон Максим Кривенко World Marathon Challenge
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації