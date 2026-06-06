Украинка Чубарова объяснила протест во время гимнов России и Беларуси

Варвара Чубарова. Фото: instagram.com/muzychenko.photos

Украинские гимнастки Варвара Чубарова объяснила свой протест во время церемонии награждения юниорского чемпионата Европы по художественной гимнастике в Варне. Она и София Краинская закрыли лицо руками и надели наушники во время исполнения гимнов России и Беларуси.

Об этом Чубарова рассказала в интервью корреспонденту Новини.LIVE Алене Шевчук.

Почему украинки пошли на протест

По словам спортсменки, решение об акции было принято за несколько минут до церемонии награждения. Украинки хотели напомнить международному сообществу о войне и условиях, в которых сегодня живут и тренируются спортсмены из Украины.

"Мы были вынуждены так поступить, потому что хотели показать, насколько трудно сейчас Украине. Чтобы люди не забывали, в каких условиях мы тренируемся, и помнили, что это страна-агрессор. Они ежедневно разрушают наши города, а мы ежедневно просыпаемся под звуки сирен", — сказала Чубарова.

Гимнастка также прокомментировала реакцию пользователей в социальных сетях. По ее словам, после распространения видео мнения болельщиков разделились: одни поддержали украинских спортсменок, другие раскритиковали их поступок и даже призвали к дисквалификации.

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Реакция на поступок спортсменок

Чубарова подчеркнула, что акция не была направлена против других участниц чемпионата. По ее словам, украинская команда лишь выразила несогласие с решением допустить представителей России и Беларуси к международным стартам под национальными флагами и гимнами.

"Политика не может быть отделена от спорта. Она всегда является его частью, и от этого никуда не деться", — добавила спортсменка.

Во время юниорского чемпионата Европы в Варне Чубарова получила бронзовую медаль в упражнениях с мячом, набрав 25,700 балла. София Краинская стала серебряным призером в упражнениях с лентой, а также вместе с Чубаровой и Софией Куликовой завоевала серебро в командном первенстве.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, где украинские болельщики смогут следить за контрольным поединком сборной Украины против Дании и во сколько прозвучит стартовый свисток. Матч станет одним из этапов подготовки команды к Лиге наций.

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