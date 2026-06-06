Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Украинка Чубарова объяснила протест во время гимнов России и Беларуси

Украинка Чубарова объяснила протест во время гимнов России и Беларуси

Ua ru
Дата публикации 6 июня 2026 12:42
Украинка Чубарова объяснила протест во время гимнов России и Беларуси
Варвара Чубарова. Фото: instagram.com/muzychenko.photos

Украинские гимнастки Варвара Чубарова объяснила свой протест во время церемонии награждения юниорского чемпионата Европы по художественной гимнастике в Варне. Она и София Краинская закрыли лицо руками и надели наушники во время исполнения гимнов России и Беларуси.

Об этом Чубарова рассказала в интервью корреспонденту Новини.LIVE Алене Шевчук.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Почему украинки пошли на протест

По словам спортсменки, решение об акции было принято за несколько минут до церемонии награждения. Украинки хотели напомнить международному сообществу о войне и условиях, в которых сегодня живут и тренируются спортсмены из Украины.

"Мы были вынуждены так поступить, потому что хотели показать, насколько трудно сейчас Украине. Чтобы люди не забывали, в каких условиях мы тренируемся, и помнили, что это страна-агрессор. Они ежедневно разрушают наши города, а мы ежедневно просыпаемся под звуки сирен", — сказала Чубарова.

Гимнастка также прокомментировала реакцию пользователей в социальных сетях. По ее словам, после распространения видео мнения болельщиков разделились: одни поддержали украинских спортсменок, другие раскритиковали их поступок и даже призвали к дисквалификации.

Читайте также:

Реакция на поступок спортсменок

Чубарова подчеркнула, что акция не была направлена против других участниц чемпионата. По ее словам, украинская команда лишь выразила несогласие с решением допустить представителей России и Беларуси к международным стартам под национальными флагами и гимнами.

"Политика не может быть отделена от спорта. Она всегда является его частью, и от этого никуда не деться", — добавила спортсменка.

Во время юниорского чемпионата Европы в Варне Чубарова получила бронзовую медаль в упражнениях с мячом, набрав 25,700 балла. София Краинская стала серебряным призером в упражнениях с лентой, а также вместе с Чубаровой и Софией Куликовой завоевала серебро в командном первенстве.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, где украинские болельщики смогут следить за контрольным поединком сборной Украины против Дании и во сколько прозвучит стартовый свисток. Матч станет одним из этапов подготовки команды к Лиге наций.

Также Новини.LIVE писал, что спортивный комментатор Роман Тынгаев оказался в реанимационном отделении после тяжелого бытового инцидента.

протесты Художественная гимнастика Варвара Чубарова
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации