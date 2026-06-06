Українка Чубарова пояснила протест під час гімнів Росії та Білорусі

Варвара Чубарова. Фото: instagram.com/muzychenko.photos

Українські гімнастки Варвара Чубарова пояснила свій протест під час церемонії нагородження юніорського чемпіонату Європи з художньої гімнастики у Варні. Вона та Софія Країнська закрили обличчя руками та одягнули навушники під час виконання гімнів Росії та Білорусі.

Про це Чубарова розповіла в інтерв'ю кореспондентці Новини.LIVE Альоні Шевчук.

Чому українки пішли на протест

За словами спортсменки, рішення про акцію було ухвалене за кілька хвилин до церемонії нагородження. Українки хотіли нагадати міжнародній спільноті про війну та умови, в яких сьогодні живуть і тренуються спортсмени з України.

"Ми були змушені так вчинити, бо хотіли показати, наскільки важко зараз Україні. Щоб люди не забували, в яких умовах ми тренуємося, і пам’ятали, що це країна-агресор. Вони щодня руйнують наші міста, а ми щодня прокидаємося під звуки сирен", — сказала Чубарова.

Гімнастка також прокоментувала реакцію користувачів у соціальних мережах. За її словами, після поширення відео думки вболівальників розділилися: одні підтримали українських спортсменок, інші розкритикували їхній вчинок і навіть закликали до дискваліфікації.

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Реакція на вчинок спортсменок

Чубарова наголосила, що акція не була спрямована проти інших учасниць чемпіонату. За її словами, українська команда лише висловила незгоду з рішенням допустити представників Росії та Білорусі до міжнародних стартів під національними прапорами та гімнами.

"Політика не може бути відокремлена від спорту. Вона завжди є його частиною, і від цього нікуди не подітися", — додала спортсменка.

Під час юніорського чемпіонату Європи у Варні Чубарова здобула бронзову медаль у вправах із м'ячем, набравши 25,700 бала. Софія Країнська стала срібною призеркою у вправах зі стрічкою, а також разом із Чубаровою та Софією Куліковою виборола срібло в командній першості.

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