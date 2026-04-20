Украинка Ирина Галай покорила седьмую по высоте вершину мира

Ирина Галай. Фото: instagram.com/iraaleksandrovna

Первая украинка на Эвересте Ирина Галай поднялась на седьмую по высоте вершину мира. Речь идет о горе Дхаулагири в Гималаях. Известно, что ее высота составляет 8167 метров.

Об этом Ирина Галай сообщила в Instagram.

Гора Дхаулагири расположена в Гималаях на территории Непала. Этой весной исполняется десять лет с тех пор, как Ирина Галай стала первой украинкой, покорившей Эверест — это произошло 20 мая 2016 года.

"Есть горы, которые испытывают тебя на максимум. Эта гора поиздевалась, мне кажется, надо мной просто по максималкам. Она проверила меня на устойчивость, на выдержку, на упрямство, на силу воли, на все просто", — отметила украинка на горе Дхаулагири.

По ее словам, когда ты из Украины, то не можешь сдаться, а должен подняться на вершину. На горе она подняла сине-желтый флаг с надписью "Сильные женщины сильной страны".

Читайте также:

Для Галай это уже вторая вершина более 8 тысяч метров, которую она преодолела с начала полномасштабной войны России против Украины.

Как писали Новини.LIVE, в апреле 2024 года Галай поднялась на Анапурну, высота которой 8091 метр. Гора считается одной из самых опасных восьмитысячников в мире. Восхождение Галай посвятила ВСУ и женщинам, которые воюют за Украину.

А в 2021 году украинка поднялась на вторую по высоте гору К2 (Чогори). Известно, что ее высота 8611 метров. Восхождение она посвятила 30-летию независимости Украины.