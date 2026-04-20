Українка Ірина Галай підкорила сьому за висотою вершину світу

Ірина Галай. Фото: instagram.com/iraaleksandrovna

Перша українка на Евересті Ірина Галай піднялася на сьому за висотою вершину світу. Йдеться про гору Дхаулагірі у Гімалаях. Відомо, що її висота складає 8167 метрів.

Про це Ірина Галай повідомила в Instagram, передає Новини.LIVE.

Гора Дхаулагірі розташована в Гімалаях на території Непалу. Цієї весни минає десять років відтоді, як Ірина Галай стала першою українкою, що підкорила Еверест — це сталося 20 травня 2016 року.

"Є гори, які випробовують тебе на максимум. Ця гора познущалася, мені здається, з мене просто по максималках. Вона перевірила мене на стійкість, на витримку, на впертість, на силу волі, на все просто", — зазначила українка на горі Дхаулагірі.

За її словами, коли ти з України, то не можеш здатися, а мусиш піднятися на вершину. На горі вона підняла синьо-жовтий прапор з написом "Сильні жінки сильної країни".

Для Галай це вже друга вершина понад 8 тисяч метрів, яку вона здолала від початку повномасштабної війни Росії проти України.

Як писали Новини.LIVE, у квітні 2024 року Галай піднялася на Анапурну, висота якої 8091 метр. Гора вважається однією з найбільш небезпечних восьмитисячників у світі. Сходження Галай присвятила ЗСУ та жінкам, які воюють за Україну.

А в 2021 році українка піднялася на другу за висотою гору К2 (Чогорі). Відомо, що її висота 8611 метрів. Сходження вона присвятила 30-річчю незалежності України.