Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Украинская биатлонистка сенсационно выиграла чемпионат Европы

Украинская биатлонистка сенсационно выиграла чемпионат Европы

Ua ru
Дата публикации 28 января 2026 21:13
Меркушина принесла Украине первое золото ЧЕ-2026 по биатлону
Анастасия Меркушина. Фото: biathlon.com.ua

В норвежском Шушене продолжает продолжаться чемпионат Европы по биатлону. Сборная Украины смогла выиграть первую золотую медаль на турнире.

Первую золотую медаль принесла команде Анастасия Меркушина, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Победа Меркушиной на ЧЕ-2026

Меркушина безошибочно отработала все четыре огневых рубежа, не заработала ни одной штрафной минуты и продемонстрировала конкурентную скорость на дистанции.

Она завершила гонку со временем 45:33,9 и с минимальным отрывом опередила ближайших преследовательниц. Серебряную награду завоевала представительница Италии Самуэла Комоли, бронзовую — француженка Вольдия Галмас-Полен.

Еще одна украинка, Валерия Дмитренко, попала в топ-20. Она допустила одну ошибку на первом огневом рубеже лежа, однако три следующие стрельбы прошла чисто и финишировала 19-й с отставанием более двух минут от победительницы.

Надежда Белкина с двумя штрафными минутами заняла 31-е место, остановившись в шаге от топ-30. Худший результат среди украинок показала Лилия Стеблина — семь промахов на стрельбе и 79-я позиция на финише.

Чемпионат Европы. Индивидуальная гонка. Женщины.

1. Анастасия Меркушина (Украина, 0+0+0+0+0) 45:33.9
2. Самуэла Комола (Италия, 0+0+0+1) +3.0
3. Вольдия Галмас-Полен (Франция, 0+1+1+0) +4.8
...

19. Валерия Дмитренко (Украина, 1+0+0+0+0) +2:26.5
31. Надежда Белкина (Украина, 1+0+1+0) +4:05.0
79. Лилия Стеблина (Украина, 2+3+1+1) +8:25.0

После гонки Меркушина призналась, что победа стала для нее неожиданной даже несмотря на удачное выступление. По ее словам, осознание золотой медали пришло не сразу, ведь из-за раннего старта и высокой конкуренции она не была уверена даже в попадании на подиум. Только после финиша эмоции накрыли в полной мере, а радость от результата оказалась настолько сильной, что ее было сложно сдержать.

Также биатлонистка отметила, что команда найдет возможность символически отпраздновать успех, ведь победа на чемпионате Европы имеет для нее особую ценность и стала важным этапом сезона.

Напомним, авторитетный бывший футболист посоветовал сменить сборную Португалии под Криштиану Роналду.

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко близок к трансферу.

Биатлон Сборная Украины по биатлону Анастасія Меркушина зимние виды спорта Чемпионат Европы по биатлону
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации