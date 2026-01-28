Меркушина принесла Украине первое золото ЧЕ-2026 по биатлону

Анастасия Меркушина. Фото: biathlon.com.ua

В норвежском Шушене продолжает продолжаться чемпионат Европы по биатлону. Сборная Украины смогла выиграть первую золотую медаль на турнире.

Первую золотую медаль принесла команде Анастасия Меркушина, сообщил портал Новини.LIVE.

Победа Меркушиной на ЧЕ-2026

Меркушина безошибочно отработала все четыре огневых рубежа, не заработала ни одной штрафной минуты и продемонстрировала конкурентную скорость на дистанции.

Она завершила гонку со временем 45:33,9 и с минимальным отрывом опередила ближайших преследовательниц. Серебряную награду завоевала представительница Италии Самуэла Комоли, бронзовую — француженка Вольдия Галмас-Полен.

Еще одна украинка, Валерия Дмитренко, попала в топ-20. Она допустила одну ошибку на первом огневом рубеже лежа, однако три следующие стрельбы прошла чисто и финишировала 19-й с отставанием более двух минут от победительницы.

Надежда Белкина с двумя штрафными минутами заняла 31-е место, остановившись в шаге от топ-30. Худший результат среди украинок показала Лилия Стеблина — семь промахов на стрельбе и 79-я позиция на финише.

Чемпионат Европы. Индивидуальная гонка. Женщины. 1. Анастасия Меркушина (Украина, 0+0+0+0+0) 45:33.9

2. Самуэла Комола (Италия, 0+0+0+1) +3.0

3. Вольдия Галмас-Полен (Франция, 0+1+1+0) +4.8

... 19. Валерия Дмитренко (Украина, 1+0+0+0+0) +2:26.5

31. Надежда Белкина (Украина, 1+0+1+0) +4:05.0

79. Лилия Стеблина (Украина, 2+3+1+1) +8:25.0 После гонки Меркушина призналась, что победа стала для нее неожиданной даже несмотря на удачное выступление. По ее словам, осознание золотой медали пришло не сразу, ведь из-за раннего старта и высокой конкуренции она не была уверена даже в попадании на подиум. Только после финиша эмоции накрыли в полной мере, а радость от результата оказалась настолько сильной, что ее было сложно сдержать. Также биатлонистка отметила, что команда найдет возможность символически отпраздновать успех, ведь победа на чемпионате Европы имеет для нее особую ценность и стала важным этапом сезона.

