Меркушина принесла Україні перше золото ЧЄ-2026 з біатлону

Анастасія Меркушина. Фото: biathlon.com.ua

В норвезькому Шушені продовжує тривати чемпіонат Європи з біатлону. Збірна України змогла виграти першу золоту медаль на турнірі.

Першу золоту медаль принесла команді Анастасія Меркушина, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Перемога Меркушиної на ЧЄ-2026

Меркушина безпомилково відпрацювала всі чотири вогневі рубежі, не заробила жодної штрафної хвилини та продемонструвала конкурентну швидкість на дистанції.

Вона завершила гонку з часом 45:33,9 та з мінімальним відривом випередила найближчих переслідувачок. Срібну нагороду здобула представниця Італії Самуела Комолі, бронзову — француженка Вольдія Галмас-Полен.

Ще одна українка, Валерія Дмитренко, потрапила до топ-20. Вона припустилася однієї хиби на першому вогневому рубежі лежачи, однак три наступні стрільби пройшла чисто та фінішувала 19-ю з відставанням понад дві хвилини від переможниці.

Надія Бєлкіна з двома штрафними хвилинами посіла 31-ше місце, зупинившись за крок від топ-30. Найгірший результат серед українок показала Лілія Стеблина — сім промахів на стрільбі та 79-та позиція на фініші.

Чемпіонат Європи. Індивідуальна гонка. Жінки. 1. Анастасія Меркушина (Україна, 0+0+0+0) 45:33.9

2. Самуела Комола (Італія, 0+0+0+1) +3.0

3. Вольдія Галмас-Полен (Франція, 0+1+1+0) +4.8

... 19. Валерія Дмитренко (Україна, 1+0+0+0) +2:26.5

31. Надія Бєлкіна (Україна, 1+0+1+0) +4:05.0

79. Лілія Стеблина (Україна, 2+3+1+1) +8:25.0 Після гонки Меркушина зізналася, що перемога стала для неї несподіваною навіть попри вдалий виступ. За її словами, усвідомлення золотої медалі прийшло не одразу, адже через ранній старт і високу конкуренцію вона не була впевнена навіть у потраплянні на подіум. Лише після фінішу емоції накрили повною мірою, а радість від результату виявилася настільки сильною, що її було складно стримати. Також біатлоністка зазначила, що команда знайде можливість символічно відсвяткувати успіх, адже перемога на чемпіонаті Європи має для неї особливу цінність і стала важливим етапом сезону.

Нагадаємо, авторитетний колишній футболіст порадив змінити збірну Португалії під Кріштіану Роналду.

Український захисник "Арсеналу" Олександр Зінченко близький до трансферу.