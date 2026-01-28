Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Українська біатлоністка сенсаційно виграла чемпіонат Європи

Українська біатлоністка сенсаційно виграла чемпіонат Європи

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 21:13
Меркушина принесла Україні перше золото ЧЄ-2026 з біатлону
Анастасія Меркушина. Фото: biathlon.com.ua

В норвезькому Шушені продовжує тривати чемпіонат Європи з біатлону. Збірна України змогла виграти першу золоту медаль на турнірі.

Першу золоту медаль принесла команді Анастасія Меркушина, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Перемога Меркушиної на ЧЄ-2026

Меркушина безпомилково відпрацювала всі чотири вогневі рубежі, не заробила жодної штрафної хвилини та продемонструвала конкурентну швидкість на дистанції.

Вона завершила гонку з часом 45:33,9 та з мінімальним відривом випередила найближчих переслідувачок. Срібну нагороду здобула представниця Італії Самуела Комолі, бронзову — француженка Вольдія Галмас-Полен.

Ще одна українка, Валерія Дмитренко, потрапила до топ-20. Вона припустилася однієї хиби на першому вогневому рубежі лежачи, однак три наступні стрільби пройшла чисто та фінішувала 19-ю з відставанням понад дві хвилини від переможниці.

Надія Бєлкіна з двома штрафними хвилинами посіла 31-ше місце, зупинившись за крок від топ-30. Найгірший результат серед українок показала Лілія Стеблина — сім промахів на стрільбі та 79-та позиція на фініші.

Чемпіонат Європи. Індивідуальна гонка. Жінки.

1. Анастасія Меркушина (Україна, 0+0+0+0) 45:33.9
2. Самуела Комола (Італія, 0+0+0+1) +3.0
3. Вольдія Галмас-Полен (Франція, 0+1+1+0) +4.8
...

19. Валерія Дмитренко (Україна, 1+0+0+0) +2:26.5
31. Надія Бєлкіна (Україна, 1+0+1+0) +4:05.0
79. Лілія Стеблина (Україна, 2+3+1+1) +8:25.0

Після гонки Меркушина зізналася, що перемога стала для неї несподіваною навіть попри вдалий виступ. За її словами, усвідомлення золотої медалі прийшло не одразу, адже через ранній старт і високу конкуренцію вона не була впевнена навіть у потраплянні на подіум. Лише після фінішу емоції накрили повною мірою, а радість від результату виявилася настільки сильною, що її було складно стримати.

Також біатлоністка зазначила, що команда знайде можливість символічно відсвяткувати успіх, адже перемога на чемпіонаті Європи має для неї особливу цінність і стала важливим етапом сезону.

Нагадаємо, авторитетний колишній футболіст порадив змінити збірну Португалії під Кріштіану Роналду.

Український захисник "Арсеналу" Олександр Зінченко близький до трансферу.

Біатлон Збірна України з біатлону Анастасия Меркушина зимові види спорту Чемпіонат Європи з біатлону
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації