Украинская сборная ветеранов и ветеранок участвует в соревнованиях в США

Украинская сборная ветеранов и ветеранок участвует в соревнованиях в США

Ua ru
Дата публикации 27 февраля 2026 08:19
Украинские ветераны прибыли на соревнования в Калифорнию - детали
Украинская сборная ветеранов в Калифорнии. Фото: пресс-релиз

Украинская сборная ветеранов и ветеранок приехала на соревнования Marine Corps and Air Force Trials. Они проходят в Калифорнии. Это возможность получить опыт в сфере ветеранского спорта.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказали в пресс-службе.

Украинские ветераны принимают участие в Marine Corps and Air Force Trials

25 февраля в Сан-Диего на базе морской пехоты США в Калифорнии украинская сборная ветеранов и ветеранок начнет участие в Marine Corps and Air Force Trials. Это
внутренние американские отборочные соревнования. Именно по их результатам формируются команды, представляющие различные рода войск США на Warrior Games — межвидовых соревнованиях, где вместе выступают армия, силы специальных операций, военно-морские силы, Воздушные силы и Морская пехота.

Українська збірна ветеранів у Каліфорнії
Украинские ветераны в Калифорнии. Фото: пресс-релиз

Команда Украины в этом году не участвует в отборе в Warrior Games, но наши ветераны и ветеранки приглашены как международная команда, чтобы расширить формат соревнований, усилить международную составляющую и создать пространство для обмена опытом в сфере ветеранского спорта и восстановления. 

Формат соревнований построен по принципу адаптивного спорта: все дисциплины подстроены под индивидуальные возможности раненых военных, ветеранов и ветеранок, чтобы соревнования были честными, безопасными и конкурентными.

Marine Corps and Air Force Trials
Украинцы поехали на Marine Corps and Air Force Trials. Фото: пресс-релиз

Ветераны проявляют себя в таких дисциплинах:

  • баскетбол на креслах колесных,
  • регби на креслах колесных,
  • волейбол сидя,
  • стрельба из лука,
  • гребля на тренажере,
  • легкая атлетика,
  • пауэрлифтинг,
  • велоспорт,
  • плавание,
  • пулевая стрельба.

Для украинской сборной участие в соревнованиях — это возможность стать частью международного ветеранского сообщества и обмен практиками реабилитации и восстановления.

Змагання ветеранів у США
Соревнования ветеранов в США. Фото: пресс-релиз

В национальную сборную Украины вошли 13 ветеранов и 2 ветеранки:

  • Ковальков Станислав - капитан сборной;
  • Ницевич Марьяна;
  • Гончаренко Вадим;
  • Рудик Оксана;
  • Гурдуза Сергей;
  • Артюх Иван;
  • Дернов Алексей;
  • Баталов Александр;
  • Передереев Артем;
  • Рыбаченко Дмитрий;
  • Стальниченко Валерий;
  • Бегас Ярослав;
  • Гунько Борис;
  • Звезда Александр;
  • Черный Дмитрий.

Отборочным этапом в сборную стали соревнования "Гарт", в которых приняли участие более 400 ветеранов.

Формирование, подготовку и участие украинской сборной обеспечивает Министерство по делам ветеранов Украины совместно с Центром инициатив "Повернись живим" в рамках реализации Стратегии ветеранской политики и Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине, разработанной по инициативе первой леди Елены Зеленской. Генеральный партнер национальной команды Украины — Укргазбанк.

Сергій Гурдуза
Сергей Гурдуза на Marine Corps and Air Force Trials. Фото: пресс-релиз

Напомним, мы побывали на тренировках ветерана Сергея Гурдузы перед поездкой в США.

Также мы рассказывали, как ветеран ГУР героически спас побратимов во время операции на Запорожье.

Анна Сирык - Журналистка
Автор:
Анна Сирык
