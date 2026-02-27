Украинские ветераны прибыли на соревнования в Калифорнию - детали

Украинская сборная ветеранов в Калифорнии. Фото: пресс-релиз

Украинская сборная ветеранов и ветеранок приехала на соревнования Marine Corps and Air Force Trials. Они проходят в Калифорнии. Это возможность получить опыт в сфере ветеранского спорта.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказали в пресс-службе.

Реклама

Читайте также:

Украинские ветераны принимают участие в Marine Corps and Air Force Trials

25 февраля в Сан-Диего на базе морской пехоты США в Калифорнии украинская сборная ветеранов и ветеранок начнет участие в Marine Corps and Air Force Trials. Это

внутренние американские отборочные соревнования. Именно по их результатам формируются команды, представляющие различные рода войск США на Warrior Games — межвидовых соревнованиях, где вместе выступают армия, силы специальных операций, военно-морские силы, Воздушные силы и Морская пехота.

Украинские ветераны в Калифорнии. Фото: пресс-релиз

Команда Украины в этом году не участвует в отборе в Warrior Games, но наши ветераны и ветеранки приглашены как международная команда, чтобы расширить формат соревнований, усилить международную составляющую и создать пространство для обмена опытом в сфере ветеранского спорта и восстановления.

Формат соревнований построен по принципу адаптивного спорта: все дисциплины подстроены под индивидуальные возможности раненых военных, ветеранов и ветеранок, чтобы соревнования были честными, безопасными и конкурентными.

Украинцы поехали на Marine Corps and Air Force Trials. Фото: пресс-релиз

Ветераны проявляют себя в таких дисциплинах:

баскетбол на креслах колесных,

регби на креслах колесных,

волейбол сидя,

стрельба из лука,

гребля на тренажере,

легкая атлетика,

пауэрлифтинг,

велоспорт,

плавание,

пулевая стрельба.

Для украинской сборной участие в соревнованиях — это возможность стать частью международного ветеранского сообщества и обмен практиками реабилитации и восстановления.

Соревнования ветеранов в США. Фото: пресс-релиз

В национальную сборную Украины вошли 13 ветеранов и 2 ветеранки:

Ковальков Станислав - капитан сборной;

Ницевич Марьяна;

Гончаренко Вадим;

Рудик Оксана;

Гурдуза Сергей;

Артюх Иван;

Дернов Алексей;

Баталов Александр;

Передереев Артем;

Рыбаченко Дмитрий;

Стальниченко Валерий;

Бегас Ярослав;

Гунько Борис;

Звезда Александр;

Черный Дмитрий.

Отборочным этапом в сборную стали соревнования "Гарт", в которых приняли участие более 400 ветеранов.

Формирование, подготовку и участие украинской сборной обеспечивает Министерство по делам ветеранов Украины совместно с Центром инициатив "Повернись живим" в рамках реализации Стратегии ветеранской политики и Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине, разработанной по инициативе первой леди Елены Зеленской. Генеральный партнер национальной команды Украины — Укргазбанк.

Сергей Гурдуза на Marine Corps and Air Force Trials. Фото: пресс-релиз

Напомним, мы побывали на тренировках ветерана Сергея Гурдузы перед поездкой в США.

Также мы рассказывали, как ветеран ГУР героически спас побратимов во время операции на Запорожье.