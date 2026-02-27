Украинские ветераны прибыли на соревнования в Калифорнию - детали

Украинская сборная ветеранов и ветеранок участвует в соревнованиях в США
Украинская сборная ветеранов и ветеранок приехала на соревнования Marine Corps and Air Force Trials. Они проходят в Калифорнии. Это возможность получить опыт в сфере ветеранского спорта.
Украинские ветераны принимают участие в Marine Corps and Air Force Trials
25 февраля в Сан-Диего на базе морской пехоты США в Калифорнии украинская сборная ветеранов и ветеранок начнет участие в Marine Corps and Air Force Trials. Это
внутренние американские отборочные соревнования. Именно по их результатам формируются команды, представляющие различные рода войск США на Warrior Games — межвидовых соревнованиях, где вместе выступают армия, силы специальных операций, военно-морские силы, Воздушные силы и Морская пехота.
Команда Украины в этом году не участвует в отборе в Warrior Games, но наши ветераны и ветеранки приглашены как международная команда, чтобы расширить формат соревнований, усилить международную составляющую и создать пространство для обмена опытом в сфере ветеранского спорта и восстановления.
Формат соревнований построен по принципу адаптивного спорта: все дисциплины подстроены под индивидуальные возможности раненых военных, ветеранов и ветеранок, чтобы соревнования были честными, безопасными и конкурентными.
Ветераны проявляют себя в таких дисциплинах:
- баскетбол на креслах колесных,
- регби на креслах колесных,
- волейбол сидя,
- стрельба из лука,
- гребля на тренажере,
- легкая атлетика,
- пауэрлифтинг,
- велоспорт,
- плавание,
- пулевая стрельба.
Для украинской сборной участие в соревнованиях — это возможность стать частью международного ветеранского сообщества и обмен практиками реабилитации и восстановления.
В национальную сборную Украины вошли 13 ветеранов и 2 ветеранки:
- Ковальков Станислав - капитан сборной;
- Ницевич Марьяна;
- Гончаренко Вадим;
- Рудик Оксана;
- Гурдуза Сергей;
- Артюх Иван;
- Дернов Алексей;
- Баталов Александр;
- Передереев Артем;
- Рыбаченко Дмитрий;
- Стальниченко Валерий;
- Бегас Ярослав;
- Гунько Борис;
- Звезда Александр;
- Черный Дмитрий.
Отборочным этапом в сборную стали соревнования "Гарт", в которых приняли участие более 400 ветеранов.
Формирование, подготовку и участие украинской сборной обеспечивает Министерство по делам ветеранов Украины совместно с Центром инициатив "Повернись живим" в рамках реализации Стратегии ветеранской политики и Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине, разработанной по инициативе первой леди Елены Зеленской. Генеральный партнер национальной команды Украины — Укргазбанк.
