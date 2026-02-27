Українські ветерани прибули на змагання у Каліфорнію — деталі

Українська збірна ветеранів у Каліфорнії. Фото: пресреліз

Українська збірна ветеранів та ветеранок приїхала на змагання Marine Corps and Air Force Trials. Вони відбуваються у Каліфорнії. Це можливість отримати досвід у сфері ветеранського спорту.

Про це журналістам Новини.LIVE розповіли у преслужбі.

Українські ветерани беруть учсть у Marine Corps and Air Force Trials

25 лютого в Сан-Дієго на базі морської піхоти США в Каліфорнії українська збірна ветеранів та ветеранок почне участь у Marine Corps and Air Force Trials. Це

внутрішні американськч відбіркові змагання. Саме за їхніми результатами формуються команди, які представляють різні роди військ США на Warrior Games — міжвидових змаганнях, де разом виступають армія, сили спеціальних операцій, військово-морські сили, Повітряні сили та Морська піхота.

Українські ветерани у Каліфорнії. Фото: пресреліз

Команда України цьогоріч не бере участі у відборі до Warrior Games, але наші ветерани і ветеранки запрошені як міжнародна команда, щоб розширити формат змагань, посилити міжнародну складову та створити простір для обміну досвідом у сфері ветеранського спорту й відновлення. Окрім України, до участі в Marine Corps and Air Force Trials також запрошена команда Великої Британії.

Формат змагань побудований за принципом адаптивного спорту: усі дисципліни підлаштовані під індивідуальні можливості поранених військових, ветеранів і ветеранок, щоб змагання були чесними, безпечними й конкурентними.

Українці поїхали на Marine Corps and Air Force Trials. Фото: пресреліз

Ветерани проявляють себе у таких дисциплінах:

баскетбол на кріслах колісних,

регбі на кріслах колісних,

волейбол сидячи,

стрільба з лука,

веслування на тренажері,

легка атлетика,

пауерліфтинг,

велоспорт,

плавання,

кульова стрільба.

Для української збірної участь у змаганнях — це можливість стати частиною міжнародної ветеранської спільноти та обмін практиками реабілітації та відновлення.

Змагання ветеранів у США. Фото: пресреліз

До національної збірної України увійшли 13 ветеранів та 2 ветеранки:

Ковальков Станіслав — капітан збірної;

Ніцевич Мар’яна;

Гончаренко Вадим;

Рудик Оксана;

Гурдуза Сергій;

Артюх Іван;

Дернов Олексій;

Баталов Олександр;

Передереєв Артем;

Рибаченко Дмитро;

Стальніченко Валерій;

Бегас Ярослав;

Гунько Борис;

Зірка Олександр;

Чорний Дмитро.

Відбірковим етапом до збірної стали змагання "Гарт", в яких взяли участь понад 400 ветеранів.

Формування, підготовку та участь української збірної забезпечує Міністерство у справах ветеранів України спільно з Центром ініціатив "Повернись живим" у межах реалізації Стратегії ветеранської політики та Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні, розробленої за ініціативи першої леді Олени Зеленської. Генеральний партнер національної команди України — Укргазбанк.

Сергій Гурдуза на Marine Corps and Air Force Trials. Фото: пресреліз

Нагадаємо, ми побували на тренуваннях ветерана Сергія Гурдузи перед поїздкою до США.

Також ми розповідали, як ветеран ГУР героїчно втрятував побратимів під час операції на Запоріжжі.