Україна
Українська збірна ветеранів та ветеранок бере участь у змаганнях у США

Українська збірна ветеранів та ветеранок бере участь у змаганнях у США

Ua ru
Дата публікації: 27 лютого 2026 08:19
Українські ветерани прибули на змагання у Каліфорнію — деталі
Українська збірна ветеранів у Каліфорнії. Фото: пресреліз

Українська збірна ветеранів та ветеранок приїхала на змагання Marine Corps and Air Force Trials. Вони відбуваються у Каліфорнії. Це можливість отримати досвід у сфері ветеранського спорту. 

Про це журналістам Новини.LIVE розповіли у преслужбі.

Українські ветерани беруть учсть у Marine Corps and Air Force Trials

25 лютого в Сан-Дієго на базі морської піхоти США в Каліфорнії українська збірна ветеранів та ветеранок почне участь у Marine Corps and Air Force Trials. Це 
внутрішні американськч відбіркові змагання. Саме за їхніми результатами формуються команди, які представляють різні роди військ США на Warrior Games — міжвидових змаганнях, де разом виступають армія, сили спеціальних операцій, військово-морські сили, Повітряні сили та Морська піхота.

Українська збірна ветеранів у Каліфорнії
Українські ветерани у Каліфорнії. Фото: пресреліз

Команда України цьогоріч не бере участі у відборі до Warrior Games, але наші ветерани і ветеранки запрошені як міжнародна  команда, щоб розширити формат змагань, посилити міжнародну складову та створити простір для обміну досвідом у сфері ветеранського спорту й відновлення. Окрім України, до участі в Marine Corps and Air Force Trials також запрошена команда Великої Британії.

Формат змагань побудований за принципом адаптивного спорту: усі дисципліни підлаштовані під індивідуальні можливості поранених військових, ветеранів і ветеранок, щоб змагання були чесними, безпечними й конкурентними.

Marine Corps and Air Force Trials
Українці поїхали на Marine Corps and Air Force Trials. Фото: пресреліз

Ветерани проявляють себе у таких дисциплінах:

  • баскетбол на кріслах колісних,
  •  регбі на кріслах колісних,
  • волейбол сидячи,
  • стрільба з лука,
  • веслування на тренажері,
  • легка атлетика,
  • пауерліфтинг,
  • велоспорт,
  • плавання,
  • кульова стрільба.

Для української збірної участь у змаганнях — це можливість стати частиною міжнародної ветеранської спільноти та обмін практиками реабілітації та відновлення.

Змагання ветеранів у США
Змагання ветеранів у США. Фото: пресреліз

До національної збірної України увійшли 13 ветеранів та 2 ветеранки:

  • Ковальков Станіслав — капітан збірної;
  • Ніцевич Мар’яна;
  • Гончаренко Вадим;
  • Рудик Оксана;
  • Гурдуза Сергій;
  • Артюх Іван;
  • Дернов Олексій;
  • Баталов Олександр;
  • Передереєв Артем;
  • Рибаченко Дмитро;
  • Стальніченко Валерій;
  • Бегас Ярослав;
  • Гунько Борис;
  • Зірка Олександр;
  • Чорний Дмитро.

Відбірковим етапом до збірної стали змагання "Гарт", в яких взяли участь понад 400 ветеранів. 

Формування, підготовку та участь української збірної забезпечує Міністерство у справах ветеранів України спільно з Центром ініціатив "Повернись живим" у межах реалізації Стратегії ветеранської політики та Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні, розробленої за ініціативи першої леді Олени Зеленської. Генеральний партнер національної команди України — Укргазбанк.

Сергій Гурдуза
Сергій Гурдуза на Marine Corps and Air Force Trials. Фото: пресреліз

Нагадаємо, ми побували на тренуваннях ветерана Сергія Гурдузи перед поїздкою до США.

Також ми розповідали, як ветеран ГУР героїчно втрятував побратимів під час операції на Запоріжжі.

Анна Сірик - Журналістка
Автор:
Анна Сірик
