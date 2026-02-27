Українські ветерани прибули на змагання у Каліфорнію — деталі

Українська збірна ветеранів та ветеранок бере участь у змаганнях у США
Українська збірна ветеранів та ветеранок приїхала на змагання Marine Corps and Air Force Trials. Вони відбуваються у Каліфорнії. Це можливість отримати досвід у сфері ветеранського спорту.
Українські ветерани беруть учсть у Marine Corps and Air Force Trials
25 лютого в Сан-Дієго на базі морської піхоти США в Каліфорнії українська збірна ветеранів та ветеранок почне участь у Marine Corps and Air Force Trials. Це
внутрішні американськч відбіркові змагання. Саме за їхніми результатами формуються команди, які представляють різні роди військ США на Warrior Games — міжвидових змаганнях, де разом виступають армія, сили спеціальних операцій, військово-морські сили, Повітряні сили та Морська піхота.
Команда України цьогоріч не бере участі у відборі до Warrior Games, але наші ветерани і ветеранки запрошені як міжнародна команда, щоб розширити формат змагань, посилити міжнародну складову та створити простір для обміну досвідом у сфері ветеранського спорту й відновлення. Окрім України, до участі в Marine Corps and Air Force Trials також запрошена команда Великої Британії.
Формат змагань побудований за принципом адаптивного спорту: усі дисципліни підлаштовані під індивідуальні можливості поранених військових, ветеранів і ветеранок, щоб змагання були чесними, безпечними й конкурентними.
Ветерани проявляють себе у таких дисциплінах:
- баскетбол на кріслах колісних,
- регбі на кріслах колісних,
- волейбол сидячи,
- стрільба з лука,
- веслування на тренажері,
- легка атлетика,
- пауерліфтинг,
- велоспорт,
- плавання,
- кульова стрільба.
Для української збірної участь у змаганнях — це можливість стати частиною міжнародної ветеранської спільноти та обмін практиками реабілітації та відновлення.
До національної збірної України увійшли 13 ветеранів та 2 ветеранки:
- Ковальков Станіслав — капітан збірної;
- Ніцевич Мар’яна;
- Гончаренко Вадим;
- Рудик Оксана;
- Гурдуза Сергій;
- Артюх Іван;
- Дернов Олексій;
- Баталов Олександр;
- Передереєв Артем;
- Рибаченко Дмитро;
- Стальніченко Валерій;
- Бегас Ярослав;
- Гунько Борис;
- Зірка Олександр;
- Чорний Дмитро.
Відбірковим етапом до збірної стали змагання "Гарт", в яких взяли участь понад 400 ветеранів.
Формування, підготовку та участь української збірної забезпечує Міністерство у справах ветеранів України спільно з Центром ініціатив "Повернись живим" у межах реалізації Стратегії ветеранської політики та Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні, розробленої за ініціативи першої леді Олени Зеленської. Генеральний партнер національної команди України — Укргазбанк.
