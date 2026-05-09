Украинская теннисистка заявила о давлении WTA и штрафах из-за критики россиян и войны

Александра Олейникова. Фото: j48tennis.net

Украинская теннисистка Александра Олейникова сделала громкое заявление об отношении WTA к теме войны в Украине. Спортсменка сообщила о давлении, угрозах штрафами и цензуре из-за ее публичной позиции.

Об этом Олейникова рассказала в большом интервью американскому журналисту Бену Ротенбергу, сообщил портал Новини.LIVE.

WTA не позволяет говорить о войне в Украине

По словам теннисистки, проблемы начались после того, как WTA дважды запретила ей выходить на матчи с логотипом сбора средств в поддержку украинских защитников.

При этом она вспомнила историю с футболкой после матча Australian Open против Мэдисон Кис. На футболке была надпись: "Мне нужна ваша помощь, чтобы защитить украинских детей и женщин, но я не могу говорить об этом здесь".

Олейникова утверждает, что WTA негативно отреагировала также на ее сообщения о теннисистках, которые участвовали в турнирах в России или поддерживали пророссийский контент в соцсетях. В частности, украинка вспомнила венгерку Анну Бондар, которая выступала на турнирах под эгидой "Газпрома".

Теннисистка заявила, что представители WTA предупреждали ее о возможных крупных штрафах и даже дисквалификации. По словам Олейниковой, один штраф ей уже назначили — средства вычли из призовых после турнира в Чарльстоне.

"Они не хотят даже позволить мне говорить об этом. Они блокируют мой голос даже после всего, что я вижу дома. Я даже не знаю, как объяснить это ощущение", — сказала Олейникова.

Украинка также рассказала, что из-за этой ситуации чувствовала себя психологически истощенной и даже задумывалась над завершением карьеры. В то же время она подчеркнула, что не собирается отказываться от своей позиции.

