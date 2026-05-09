Головна Спорт Українська тенісистка заявила про погрози WTA, щоб вона мовчала про війну

Українська тенісистка заявила про погрози WTA, щоб вона мовчала про війну

Дата публікації: 9 травня 2026 10:59
Українська тенісистка заявила про тиск WTA та штрафи через критику росіян та війни
Олександра Олійникова. Фото: j48tennis.net

Українська тенісистка Олександра Олійникова зробила гучну заяву про ставлення WTA до теми війни в Україні. Спортсменка повідомила про тиск, погрози штрафами та цензуру через її публічну позицію.

Про це Олійникова розповіла у великому інтерв’ю американському журналісту Бену Ротенбергу, повідомив портал Новини.LIVE.

WTA не дозволяє говорити про війну в Україні

За словами тенісистки, проблеми почалися після того, як WTA двічі заборонила їй виходити на матчі з логотипом збору коштів на підтримку українських захисників.

При цьому вона згадала історію з футболкою після матчу Australian Open проти Медісон Кіс. На футболці був напис: "Мені потрібна ваша допомога, щоб захистити українських дітей та жінок, але я не можу говорити про це тут".

Олійникова стверджує, що WTA негативно відреагувала також на її дописи про тенісисток, які брали участь у турнірах у Росії або підтримували проросійський контент у соцмережах. Зокрема, українка згадала угорку Анну Бондар, яка виступала на турнірах під егідою "Газпрому".

Тенісистка заявила, що представники WTA попереджали її про можливі великі штрафи та навіть дискваліфікацію. За словами Олійникової, один штраф їй уже призначили — кошти вирахували з призових після турніру в Чарльстоні.

"Вони не хочуть навіть дозволити мені говорити про це. Вони блокують мій голос навіть після всього, що я бачу вдома. Я навіть не знаю, як пояснити це відчуття", — сказала Олійникова.

Українка також розповіла, що через цю ситуацію почувалася психологічно виснаженою та навіть замислювалася над завершенням кар’єри. Водночас вона наголосила, що не збирається відмовлятися від своєї позиції.

Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
