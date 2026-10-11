Костевич и Коростылев завоевали бронзу на Кубке мира по стрельбе из пистолета в Каире

Украинские стрелки завоевали бронзовую награду в Египте
Дуэт украинских стрелков — олимпийской чемпионки Елены Костевич и Павла Коростылева — стал призером Кубка мира по пулевой стрельбе, который проходит в Каире. Спортсмены завоевали бронзу в стрельбе из пневматического пистолета на десять метров среди смешанных команд. На этапе Кубка мира в Египте это первая медаль Украины.
Об этом со ссылкой на Международную федерацию спортивной стрельбы (ISSF) сообщает Новини.LIVE.
Какой результат показали украинцы
В квалификации Елена Костевич и Павел Коростылев набрали 580 очков, а в финале опередили представителей Великобритании, показав результат — 413,4 очка.
Золотым призером стала Франция, а серебряным — Латвия.
Ранее Новини.LIVE сообщал, что украинская спортсменка Александра Илюхина одержала победу на турнире V Shotgun World Shoot 2026. Соревнования по практической стрельбе прошли в греческом Коринфе. Украинка завоевала золотую медаль.
Также Новини.LIVE со ссылкой на Boxing News писал, что украинский боксер Василий Ломаченко в ноябре снова выйдет на ринг. Спортсмен возглавит вечер бокса в Лас-Вегасе. Кто станет его соперником — пока неизвестно.