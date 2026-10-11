Костевич и Коростылев завоевали бронзу на Кубке мира по стрельбе из пистолета в Каире

Елена Костевич и Павел Коростылев. Фото: ISSF

Дуэт украинских стрелков — олимпийской чемпионки Елены Костевич и Павла Коростылева — стал призером Кубка мира по пулевой стрельбе, который проходит в Каире. Спортсмены завоевали бронзу в стрельбе из пневматического пистолета на десять метров среди смешанных команд. На этапе Кубка мира в Египте это первая медаль Украины.

Об этом со ссылкой на Международную федерацию спортивной стрельбы (ISSF) сообщает Новини.LIVE.

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Какой результат показали украинцы

В квалификации Елена Костевич и Павел Коростылев набрали 580 очков, а в финале опередили представителей Великобритании, показав результат — 413,4 очка.

Золотым призером стала Франция, а серебряным — Латвия.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что украинская спортсменка Александра Илюхина одержала победу на турнире V Shotgun World Shoot 2026. Соревнования по практической стрельбе прошли в греческом Коринфе. Украинка завоевала золотую медаль.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на Boxing News писал, что украинский боксер Василий Ломаченко в ноябре снова выйдет на ринг. Спортсмен возглавит вечер бокса в Лас-Вегасе. Кто станет его соперником — пока неизвестно.