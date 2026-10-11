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Головна Спорт Українські стрілки здобули бронзову нагороду в Єгипті

Українські стрілки здобули бронзову нагороду в Єгипті

Ua ru
11 жовтня 2026 00:25
Костевич і Коростильов вибороли бронзу Кубка світу з кульової стрільби в Каїрі
Олена Костевич та Павло Коростильов. Фото: ISSF

Дует українських стрільців — олімпійської чемпіонки Олени Костевич і Павла Коростильова — став призером Кубка світу з кульової стрільби, який триває в Каїрі. Спортсмени вибороли бронзову винагороду у стрільбі із пневматичного пістолета на десять метрів серед змішаних команд. На етапі Кубка світу в Єгипті це перша медаль України.

Про це з посиланням на Міжнародну федерацію спортивної стрільби (ISSF) передає Новини.LIVE.

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Який результат показали українці 

У кваліфікації Олена Костевич і Павло Коростильов набрали 580 очок, а у фіналі випередили представників Великої Британії, показавши результат — 413,4 очка

Золотим призером стала Франція, а срібним — Латвія.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що українська спортсменка Олександра Ілюхіна здобула перемогу на турнірі V Shotgun World Shoot 2026. Змагання із практичної стрільби відбулися у грецькому Коринфі. Українка виборола золоту медаль.

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спорт стрілянина Єгипет Змагання спортсмени перемога
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова

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