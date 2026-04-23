Главная Спорт Украинский экс-чемпион по боксу тренирует россиянина в США

Украинский экс-чемпион по боксу тренирует россиянина в США

Дата публикации 23 апреля 2026 18:27
Украинский тренер работает с российским боксером в США
Анатолий Дудченко. Фото: instagram.com/bostonboxingpromotions

Украинский тренер по боксу Анатолий Дудченко оказался в центре внимания. В сети появилось видео с тренировки с участием российского боксера.

На кадрах он работает на лапах с Валерием Тадтаевым, сообщил портал Новини.LIVE.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дудченко работает с российским боксером

Дудченко, который в прошлом был интерконтинентальным чемпионом IBF в полутяжелом весе, сейчас работает тренером в США, а среди его подопечных — одесский супертяжеловес Андрей Новицкий, выступающий на профессиональном уровне.

Украинский тренер опубликовал в Instagram видео с тренировки, где отрабатывает удары с 23-летним Тадтаевым. Особое внимание привлекло то, что боксер бьет по лапам сине-желтого цвета, что вызвало дополнительный резонанс.

Тадтаев является уроженцем Владикавказа и выступает за Россию. В профессиональном боксе он имеет рекорд 4-0, все — нокаутом. Дебютировал в марте 2021 года, а всего провел 7 раундов, имеет 100% показатель досрочных побед, что свидетельствует об агрессивном стиле ведения боя.

Согласно данным профильных ресурсов, Тадтаев выступает в первом тяжелом весе, имеет рост 191 см и размах рук 188 см. В мировом рейтинге он находится вне топ-600, а среди российских боксеров своей весовой категории — в третьем десятке. Часть карьеры спортсмен проводит в США, где проживает и продолжает выступления на профессиональном уровне, совмещая тренировки и выступления.

профессиональный бокс украинские боксеры Анатолий Дудченко
Андрей Андрущак - Редактор
Андрей Андрущак
