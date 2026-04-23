Український тренер працює з російським боксером у США

Анатолій Дудченко. Фото: instagram.com/bostonboxingpromotions

Український тренер з боксу Анатолій Дудченко опинився в центрі уваги. У мережі з’явилося відео з тренування за участю російського боксера.

На кадрах він працює на лапах із Валерієм Тадтаєвим, повідомив портал Новини.LIVE.

Дудченко працює з російським боксером

Дудченко, який у минулому був інтерконтинентальним чемпіоном IBF у напівважкій вазі, нині працює тренером у США, а серед його підопічних — одеський надважковаговик Андрій Новицький, який виступає на професійному рівні.

Український тренер опублікував в Instagram відео з тренування, де відпрацьовує удари з 23-річним Тадтаєвим. Особливу увагу привернуло те, що боксер б’є по лапах синьо-жовтого кольору, що викликало додатковий резонанс.

Тадтаєв є уродженцем Владикавказу та виступає за Росію. У професійному боксі він має рекорд 4-0, усі — нокаутом. Дебютував у березні 2021 року, а загалом провів 7 раундів, має 100% показник дострокових перемог, що свідчить про агресивний стиль ведення бою.

Згідно з даними профільних ресурсів, Тадтаєв виступає у першій важкій вазі, має зріст 191 см і розмах рук 188 см. У світовому рейтингу він перебуває поза топ-600, а серед російських боксерів своєї вагової категорії — у третьому десятку. Частину кар’єри спортсмен проводить у США, де проживає і продовжує виступи на професійному рівні, поєднуючи тренування та виступи.

