Украинский форвард Копотун близок к переходу в Кадис

Украинский форвард будет играть в чемпионате Испании
Представительство украинских легионеров в испанских клубах вскоре станет больше. Ранее были слухи о переходе игрока "Динамо" Николая Шапаренко в "Жирону".
Также команду может сменить украинский форвард Владислав Копотун, сообщил журналист Бени Арройо.
Украинцы усиливают Испанию
Украинский нападающий Копотун в ближайшее время станет игроком "Кадиса". Форвард ныне выступает за "Алькоркон", но его контракт с клубом истекает через шесть месяцев, что позволило футболисту свободно вести переговоры с другими командами.
По информации источника, договоренность между сторонами уже достигнута, а переход может состояться в ближайшее время.
"Алькоркон" проводит сезон в третьем дивизионе Испании и после первой части чемпионата находится на 14-й позиции в группе B. В то же время "Кадис" выступает в Сегунде и сейчас идет шестым, сохраняя шансы на борьбу за повышение в классе.
Для украинского нападающего этот трансфер может стать важным шагом в карьере, ведь он получит возможность выступать на высшем уровне и бороться за более серьезные турнирные задачи.
В текущем сезоне Копотун провел 14 матчей за "Алькоркон", в которых отметился двумя забитыми мячами, оставаясь одним из стабильных игроков атакующего звена команды.
