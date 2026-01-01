Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Украинский форвард будет играть в чемпионате Испании

Украинский форвард будет играть в чемпионате Испании

Ua ru
Дата публикации 1 января 2026 23:33
Украинский форвард Копотун близок к переходу в Кадис
Владислав Копотун. Фото: "Алькорон"

Представительство украинских легионеров в испанских клубах вскоре станет больше. Ранее были слухи о переходе игрока "Динамо" Николая Шапаренко в "Жирону".

Также команду может сменить украинский форвард Владислав Копотун, сообщил журналист Бени Арройо.

Реклама
Читайте также:

Украинцы усиливают Испанию

Украинский нападающий Копотун в ближайшее время станет игроком "Кадиса". Форвард ныне выступает за "Алькоркон", но его контракт с клубом истекает через шесть месяцев, что позволило футболисту свободно вести переговоры с другими командами.

По информации источника, договоренность между сторонами уже достигнута, а переход может состояться в ближайшее время.

"Алькоркон" проводит сезон в третьем дивизионе Испании и после первой части чемпионата находится на 14-й позиции в группе B. В то же время "Кадис" выступает в Сегунде и сейчас идет шестым, сохраняя шансы на борьбу за повышение в классе.

Для украинского нападающего этот трансфер может стать важным шагом в карьере, ведь он получит возможность выступать на высшем уровне и бороться за более серьезные турнирные задачи.

В текущем сезоне Копотун провел 14 матчей за "Алькоркон", в которых отметился двумя забитыми мячами, оставаясь одним из стабильных игроков атакующего звена команды.

Напомним, ранее экс-наставник киевского "Динамо" Александр Шовковский рассказал о неудачах в клубе.

Британец Тайсон Фьюри прокомментировал смертельное ДТП со своим соперником.

Испания Футбол трансферы украинские легионеры (футбол) Владислав Копотун Сегунда
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации