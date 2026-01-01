Відео
Головна Спорт Український форвард гратиме в чемпіонаті Іспанії

Український форвард гратиме в чемпіонаті Іспанії

Дата публікації: 1 січня 2026 23:33
Український форвард Копотун близький до переходу в Кадіс
Владислав Копотун. Фото: "Алькорон"

Представництво українських легіонерів у іспанських клубах невдовзі стати більшим. Раніше були чутки про перехід гравця "Динамо" Миколи Шапаренка в "Жирону".

Також команду може змінити український форвард Владислав Копотун, повідомив журналіст Бені Арройо.

Український нападник Копотун найближчим часом стане гравцем "Кадісу". Форвард нині виступає за "Алькоркон", але його контракт із клубом спливає через шість місяців, що дозволило футболісту вільно вести переговори з іншими командами.

За інформацією джерела, домовленість між сторонами вже досягнута, а перехід може відбутися найближчим часом.

"Алькоркон" проводить сезон у третьому дивізіоні Іспанії та після першої частини чемпіонату перебуває на 14-й позиції у групі B. Водночас "Кадіс" виступає у Сегунді й наразі йде шостим, зберігаючи шанси на боротьбу за підвищення в класі.

Для українського нападника цей трансфер може стати важливим кроком у кар’єрі, адже він отримає можливість виступати на вищому рівні та боротися за серйозніші турнірні завдання.

У поточному сезоні Копотун провів 14 матчів за "Алькоркон", у яких відзначився двома забитими м’ячами, залишаючись одним із стабільних гравців атакувальної ланки команди.

Іспанія Футбол трансфери українські легіонери (футбол) Владислав Копотун Сегунда
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
