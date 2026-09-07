Александр Бондарев завоевал золотую медаль на чемпионате в Имоле

Александр Бондарев. Фото: FIA Official

Украинский автоспорт получил первую в истории высшую награду в системе соревнований Формулы. 17-летний пилот Александр Бондарев триумфально выступил на этапе Регионального европейского чемпионата в Италии. Спортсмен провел свой первый уик-энд в этом турнире и сразу завоевал золотую медаль в решающем заезде в Имоле.

Об этом со ссылкой на FIA Official сообщает Новини.LIVE.

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Напряженная борьба на трассе и результаты заезда

Украинец стартовал с первого места, ведь перед этим показал лучшее время в квалификации. На протяжении всей дистанции из 15 кругов Александр удерживал лидерство и отбивал постоянные попытки обгона со стороны итальянца Эмануэле Оливьери. На финишной черте Бондарев оторвался от преследователя всего на 0,443 секунды и подарил своей команде Van Amersfoort Racing первую золотую награду в этом году.

Тройка лидеров гонки в Имоле:

Александр Бондарев (Украина);

Эмануэле Оливьери (Италия);

Рено Франкот (Нидерланды)

Этот турнир является следующим шагом после Формулы-4. Дебют оказался для украинца очень успешным, ведь в предыдущих двух заездах уик-энда он занял 10-е и 2-е места. Благодаря высоким результатам Александр набрал 37 очков — в общем зачете чемпионата он занимает 14-е место.

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Также Новини.LIVE» со ссылкой на результаты турнира писал, что украинец Даниил Донченко одержал победу над американцем Пунахеле Сориано на UFC. Бой прошел все три раунда. После этого судьи единогласно присудили победу украинскому спортсмену.